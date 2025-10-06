"Didattiche innovative per le nuove generazioni"

Mariangela Fontanesi, dirigente scolastica del Filippo Re, dopo la nomina di Daniele Cottafavi a provveditore è anche reggente del liceo Matilde di Canossa. Le priorità? "L’impegno, un obiettivo, è il benessere di tutta la comunità scolastica in tutte le sue componenti. Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata, sarà un anno di grande impegno, operando in entrambi gli Istituti di cui ho la direzione"

Due scuole complesse? "Il Liceo Canossa ha 1.500 studenti, diversi indirizzi e il liceo coreutico unico in Regione. Il Filippo Re ne ha 800, con percorsi diversificati. Al di là della complessità, vedo la bellezza delle due realtà: spero che l’esperienza maturata al Filippo Re possa essere valorizzata e condivisa, e che la ricchezza del Canossa diventi stimolo per nuove proposte progettuali".

Le principali sfide educative della scuola oggi? "Sono molto impegnative. Possono rispondere alle domande delle nuove generazioni modelli didattici innovativi, personalizzazione di percorsi, stimolando le loro diverse intelligenze, capaci di rendere la scuola un laboratorio permanente di innovazione e aperto al territorio. Al Filippo Re è attivo un progetto con la collaborazione di un’associazione: c’è la presenza di un ‘educatore di corridoio’ per rispondere alle esigenze degli studenti e favorire percorsi di inclusione e responsabilizzazione, anche con esperienze formative al di fuori della scuola".

Come affrontare i temi della socialità e dell’inclusione? "Abbiamo avviato diversi progetti civico- ludici-creativi, tra cui uno con uno scrittore e attore, che lavora con i ragazzi, stimolando la curiosità verso la lettura, mettendo al centro le storie di ragazzi. Se svolto con continuità, è uno strumento educativo fondamentale".

Qual è lo spirito che deve guidare chi lavora nella scuola? "Lo spirito di servizio, fondato sull’attenzione al benessere di chi lavora nella scuola e di chi la frequenta".

Come ci si rapporta oggi con i giovani? "Con disponibilità all’ascolto e al dialogo, per rispondere al meglio all’esigenza di creare un ambiente che, ai vari percorsi formativi, affianchi progettualità a carattere educativo, funzionali all’acquisizione di maggiori competenze socio-relazionali e personali per lo sviluppo di cittadini sempre più consapevoli del proprio ruolo nella società".

Che visione ha della scuola come comunità? "La scuola non deve limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve affiancare ai percorsi formativi dei progetti educativi che sviluppino competenze socio-relazionali e personali. L’obiettivo è contribuire alla crescita di cittadini consapevoli del loro ruolo nella società".