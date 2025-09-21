Dieci anni di Ascoltare Santa Croce. Confronto aperto con le istituzioni: "Sfide aperte su sicurezza e decoro"

Sono passati dieci anni dalla nascita del comitato Ascoltare Santa Croce, festeggiati alla presenza di un centinaio di persone - tra cui anche il sindaco di Reggio Marco Massari e l’assessore Davide Prandi - al centro sociale Orti di Montenero. La serata di venerdì è trascorsa "in un clima di cordialità, rispetto e confronto costruttivo. Prova che i fatti di cronaca recentemente accaduti le aggressioni nella zona di via del Chionso non hanno scoraggiato la partecipazione e la voglia di dare il proprio contributo al cambiamento".

Le parole del presidente del comitato, Stefano Buffagni, fanno riferimento ai recenti e preoccupanti episodi di criminalità avvenuti nella zona. Il primo arrivato alle cronache è di martedì all’alba: due uomini, ancora ignoti, hanno inseguito con l’auto e picchiato brutalmente un 36enne che stava facendo jogging e un 44enne, autista Til, che si stava recando a lavoro in monopattino. Aggressioni che spaventano ancora di più dal momento che sarebbero avvenute gratuitamente, senza nessun motivo. C’è poi la banda di giovanissimi rapinatori sgominata dalla polizia di Stato, che a giugno scorso in via Ramazzini ha circondato, picchiato e ferito con un coltello un coetaneo di 22 anni, rubandogli soldi, monopattino e cellulare.

IL NODO DELLA SICUREZZA

Quello della sicurezza "è un problema – conferma il sindaco –. Microcriminalità, reati predatori, consumo di droga; abbiamo un problema migratorio e su questo la legge nazionale non ci aiuta". Non è questione soltanto di ordine pubblico "ma anche di riqualificazione urbana – aggiunge – di interventi sull’urbanistica e sul welfare. Ai Comuni vengono dati trasferimenti ridotti per tutti questi settori". "Santa Croce è un quartiere che fa da esempio – conclude il primo cittadino –. È la dimostrazione che quando i cittadini vengono chiamati a esserci, lo fanno".

Alla luce delle recenti aggressioni, Buffagni ha anche sottolineato "come la caserma dei carabinieri di via Adua non abbia alcuna utilità, perché fa orari da ufficio postale. Occorre una gestione diversa e la creazione di un presidio fisso".

AREE IN DISUSO

Se è vero che prevenire è sempre meglio che curare, l’attenzione del comitato si sofferma molto su alcuni edifici ormai abbandonati che potrebbero catalizzare nel quartiere soggetti senza fissa dimora, aumentando il senso di insicurezza.

"L’azione che ha portato a chiudere gli spazi occupati abusivamente alle ex Reggiane ha favorito il Parco Innovazione, che è diventato un polo attrattivo" considera Buffagni, che ha voluto ringraziare di questo anche Luca Torri, ad di Stu Reggiane. Il timore di oggi, però, è che la stessa situazione si proponga in altri edifici, anche se più piccoli delle intere ex officine.

"L’ex Cepam è da anni in disuso – chiarisce il presidente –. Così come la ex sede Gls: il comitato è contento che non ci sia più, era illogici avere qui un’attività così impattante, ma c’è la proeoccupazione che gli spazi possano essere occupati da degli sbandati".

IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI

Massari e Prandi hanno ringraziato i presenti per la franchezza con la quale si sono sottolineate le criticità che permangono nel quartiere "e che insieme si vogliono risolvere" precisa Buffagni. Sono stati dieci anni "di battaglie – prosegue – come gli interventi sui posti letto abusivi, l’abbattimento del muro e la riapertura parziale di viale Ramazzini, la bonifica del dormitorio alle ex Reggiane e la riqualificazione di Piazzale Europa e del Parco Innovazione".

LE SFIDE FUTURE

Restano ancora molti obiettivi da raggiungere, ad esempio il problema del subaffitto degli immobili "che va eliminato e risolto alla radice" e un piano serio di cura del quartiere, dal verde pubblico alle asfaltature e il miglioramento della viabilità.

Senza contare l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti: "Sappiamo che di fototrappole ne servirebbero di più – ha rassicurato l’assessore Prandi –. La collaborazione con la polizia è però proficua e c’è una normativa che ha inasprito le sanzioni: stiamo recependo questa direttiva". Sul verde "avendone molto, salgono gli oneri di manutenzione – spiega –. Per questo vengono impiegati molti volontari; se ognuno di noi dà una mano non è più una sconfitta dell’amministrazione ma una vittoria della cittadinanza".

g.ben.