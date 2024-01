Dieci anni di politiche sportive: il punto al Tecnopolo

Sala del Tecnopolo gremita per la serata “ X sport - Le politiche pubbliche per lo sport a Reggio Emilia negli ultimi 10 anni”. Due ore che hanno permesso di rivivere tutto quanto è avvenuto, sul piano sportivo, nella nostra città tra il 2014 e il 2023. A partire dagli eventi, fino ad arrivare alle politiche sportive che hanno portato a riqualificare le strutture, passando per i progetti. A condurre questo viaggio, insieme alla moderatrice Susanna Ferrari, sono stati il sindaco Luca Vecchi, l’Assessore Allo Sport Raffaella Curioni e il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi.