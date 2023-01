Dieci anni di ’Thanks for Vaselina’ ma lo spettacolo è ancora attuale

Stasera alle 21 al teatro di Scandiano va in scena "Thanks for Vaselina", per la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, interpretato da Sonia Barbadoro, Carlotta Crolle, Gabriele Di Luca, Pier Luigi Pasino, Massimiliano Setti, spettacolo di Carrozzeria Orfeo prodotto insieme a Marche Teatro.

Gli Stati Uniti d’America, con il pretesto di "esportare" la propria democrazia, hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come "effetti collaterali". Fil e Charlie, entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e decidono di tentare il colpo della vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa il padre di Fil…

Lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo festeggia i dieci anni dal suo debutto, ma restando sempre di grande attualità.

Per informazioni: tel. 0522854355 (www.vivaticket.it, [email protected]).