Dieci chili di droga in un casolare

REGGIOLO

Dieci chili di droga. È la scoperta fatta in un’abitazione di Reggiolo, dove venerdì è stato trovato un ingente quantitativo di marijuana, suddiviso in panetti. Il blitz, nato da un’indagine dei carabinieri della compagnia di Gonzaga e della stazione di Suzzara, è scattato venerdì ed è culminato in due arresti. In manette sono finiti un operaio 27enne, italiano, residente nella casa dov’era stipata la droga, e un moldavo 26enne con la cittadinanza italiana, al momento disoccupato, ospite dell’altro.

I militari stavano cercando una pistola rubata tre settimane prima a a Mantova a una guardia giurata: seguendo la pista investigativa, sono arrivati a Reggiolo dove, oltre all’arma - il cui possesso è stato addebitato al moldavo -, hanno scoperto lo stupefacente. I due giovani sono comparsi davanti al giudice Andrea Rat per l’udienza di convalida. L’ipotesi di reato è detenzione di stupefacenti, ma con ruoli differenziati: l’operaio avrebbe offerto il proprio domicilio agevolando l’altro, mentre il moldavo era colui che disponeva effettivamente della droga e della pistola. Ieri entrambi hanno confermato quanto emerso. L’operaio ha riferito di sapere che in casa c’era la droga, ma di non conoscerne il quantitativo: si è scusato e ha detto di non avere nulla a che fare con lo spaccio. Il moldavo ha ammesso che la droga era sua, che la vendeva e che la pistola era nella sua disponibilità. Il pm Stignani ha chiesto il carcere per il moldavo e i domiciliari per l’italiano: la domanda è stata accolta dal gip, che ha disposto le misure restrittive per i due indagati in attesa del processo.

Alessandra Codeluppi