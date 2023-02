Dieci chili di marijuana nascosti vicino ai binari

La droga era nascosta tra i cespugli, accanto ai binari della ferrovia Reggio-Sassuolo. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno rinvenuto un cartone, avvolto in un sacco di plastica, con un’ingente quantità di marijuana, tanto da poter realizzare almeno 10mila dosi, per un valore al mercato dello spaccio di oltre 50mila euro. Ora sono in corso le indagini per risalire al proprietario della droga. Il rinvenimento è avvenuto a Chiozza di Scandiano.

Gli accertamenti si basano in particolare su alcune segnalazioni e raccolta di testimonianze, per individuare le persone che nei giorni scorsi erano state notate aggirarsi, con atteggiamento sospetto, proprio nella zona del rinvenimento della sostanza stupefacente. L’operazione rientra in una più vasta attività antidroga che coinvolge anche le unità cinofile dei carabinieri di Bologna, impegnati con i militari della tenenza locale in controlli mirati, soprattutto nei punti di aggregazione e di ritrovo dei giovani come scuole, parchi e piazze.

I primi accertamenti svolti in questa operazione non hanno fatto rinvenire droga in possesso dei ragazzi controllati. Ma quando l’ispezione si è spostata verso la periferia, anche grazie ad alcune segnalazioni di cittadini su presunti movimenti sospetti, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata nei pressi dell’ex casello ferroviario di via Venere a Chiozza. E qui, ben nascosto tra i cespugli, accanto alla linea ferroviaria, c’era un cartone avvolto da una busta in plastica, con all’interno dieci chili di marijuana, subito recuperata e sottoposta a sequestro.

Sull’ingente partita di droga, destinata a essere sottoposta alle analisi di laboratorio necessarie per accertare il tasso di principio attivo, i carabinieri hanno avviato le indagini per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo gli investigatori, la scelta del nascondiglio degli spacciatori sarebbe dettata dal fatto di evitare guai in caso di perquisizioni domiciliari, con la droga nascosta in aree per nulla riconducibili al domicilio degli spacciatori.

Antonio Lecci