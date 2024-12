Dieci lezioni sull’uso del pc

Dieci lezioni gratuite di informatica per imparare i segreti del computer e orientarsi nella giungla del web. Le ha organizzate il Lug di Scandiano insieme alla biblioteca di Albinea e al Lions Club Ludovico Ariosto in collaborazione con Auser Albinea. Il corso di informatica libera si svolgerà al pomeriggio dalle 16 alle 18 nella sala civica di via Morandi di Albinea nelle giornate del 16 e 30 dicembre, 13 e 27 gennaio e ulteriori date (consultabili sul sito internet del Comune di Albinea) fino al 7 aprile. Per iscrizioni o informazioni telefonare al numero 0522/590261 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.albinea.re.it.