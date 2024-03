Dieci lustri per la Cofar

La Cofar ha compiuto i suoi primi 50 anni. Fu costituita in forma cooperativa, con il nome di "Cooperativa Operaia Forestali dell’Appennino Reggiano" da 22 braccianti agricoli. Era il 18 febbraio del 1974, al bar Pigoni, davanti al notaio Gian Domenico Serri; capitale sociale 460mila lire. Lo scopo iniziale era realizzare lavori di forestazione e difesa del suolo, gestire vivai e attività agricole tipiche dei territori montani. Da impresa forestale si poi è trasformata gradualmente in "Impresa generale per il verde e l’ambiente", allargandosi sul mercato anche ad opere stradali e urbanizzazione. Il primo presidente fu Armido Malvolti (fino al ’92), vicepresidente Enrico Bucci. Negli anni Novanta è arrivata a superare i 150 soci. Nel 2003 è stata incorporata da Unieco. Nel 2016 è subentrato nella carica di presidente Alessandro Ginanneschi, che ha seguito l’azienda nel periodo più critico, in seguito al fallimento di Unieco. Grazie al fiuto commerciale di Pietro Ugoletti, dipendente Cofar scomparso nel 2023, la gestione organizzativa di Ginanneschi e l’impegno di tutti i dipendenti, la Cofar è stata gestita autonomamente e nel 2018 è stata acquisita da "Emiliana Conglomerati Spa", con sede a Reggio. Oggi Cofar annovera una quarantina di dipendenti e lavora sul territorio reggiano, modenese e parmense. "50 anni un risultato importante - afferma l’ad Ginanneschi - dobbiamo dire grazie alle persone del passato e del presente che hanno creduto nell’azienda".

Giuliana Sciaboni