Dieci mesi al ladro di superalcolici

Condannato a dieci mesi il ladro di liquori. È la sentenza, in abbreviato, emessa ieri mattina in tribunale a Reggio dal giudice Sarah Iusto – al termine della prosecuzione della direttissima – nei confronti di un 26enne maliano, residente a Luzzara, che si era reso protagonista di un furto (al giovane veniva contestata la tentata rapina, reato poi derubricato) commesso al Conad di via Luxemburg, in città. Il ragazzo africano – difeso dall’avvocato Elisabetta Strumia – è in carcere in virtù della pena non sospesa essendo già pluripregiudicato. Il pm aveva domandato un anno e quattro mesi di condanna.

I fatti risalgono al 4 settembre scorso quando venne sorpreso con dieci bottiglie di brandy e whiskey – per un valore complessivo di circa 200 euro – arraffate dagli scaffali e nascoste nello zaino. Per non essere bloccato, aveva cercato di fuggire opponendosi agli addetti alla sicurezza che avevano tentato di fermarlo. Ma alla fine era stato arrestato dai carabinieri allertati tempestivamente dal vicedirettore del supermercato.