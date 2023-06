’Dieci modi per morire felici’: ogni recita è uno spettacolo unico

di Stella Bonfrisco

’Dieci modi per morire felici’ è lo spettacolo-gioco ideato da Emanuele Aldrovandi - drammaturgo, regista e sceneggiatore pluripremiato reggiano - che debutta in prima assoluta stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro (in replica domani e sabato primo luglio, sempre alle 21,30). Una produzione della Fondazione I Teatri, che lo ha inserito nella sua stagione estiva.

In ’Dieci modi per morire felici’ 10 ‘spettatori-partecipanti’ hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita. Iniziando il gioco dalla nascita e proseguendolo fino alla morte, i partecipanti hanno modo di prendere decisioni che possono modificare anche drasticamente l’andamento e la direzione delle proprie "nuove" vite.

Dieci persone del pubblico sul palcoscenico. È uno spettacolo interattivo quello che ci si deve aspettare, Emanuele Aldrovandi?

"Voglio subito dire che personalmente non amo molto lo spettacolo interattivo, dove il più delle volte il pubblico viene coinvolto per strappare una risata. No, direi che se inteso in questo modo non si tratta di uno spettacolo interattivo. La drammaturgia prevede che sul palco vengano invitati 10 spettatori, con un ‘sorteggio’, e soltanto se accettano spontaneamente con loro si ‘scrive’ lo spettacolo, attraverso le scelte che di volta in volta dovranno affrontare nei panni di un personaggio che decideranno di creare, con l’obiettivo di arrivare alla morte felici".

Ogni recita diventa dunque uno spettacolo unico...

"Esattamente, che via via prende forma e a cui partecipa l’intero pubblico. Unico attore in scena a condurre il gioco è Luca Mammoli, che mette ognuno di fronte alle possibilità offerte dalla vita".

Deve essere stato complesso creare uno spettacolo così unico. É così?

"Sì, è stato davvero molto difficile costruire questo impianto drammaturgico. Ma ho avuto la fortuna di avere a fianco Jacopo Giacomoni, un autore di testi prezioso, e Paolo Cantù – il direttore dei Teatri – che mi ha sostenuto in ogni modo possibile, garantendomi spazi e persone (spettatori affezionati) per poter provare e mettere a punto questo meccanismo complesso".

Come ha avuto questa idea? "L’idea di questo spettacolo è nata durante il lockdown causato dalla pandemia. Continuavo a chiedermi qual è la differenza tra il teatro e le altre forme artistiche che utilizzano la parola. L’unicità del Teatro è che tutto si svolge in quel momento e ogni recita non è uguale a nessun’altra. Con questo lavoro ho voluto portare all’esasperazione questo elemento distintivo del teatro di parola".

Info: www.iteatri.re.it