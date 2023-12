Dieci ore di musica senza pause

Festa di San Silvestro All Star al Fuori Orario di Taneto, a Gattatico, organizzata da Temporock. In programma un evento con dieci ore di musica, una ventina di dj che si alternano in consolle, performers, model dancers, show di luci e immagini con effetti pirotecnici e allestimenti a tema. Inoltre, un concerto live con "Spingi Gonzales", una band reggiana ormai da vent’anni sulla scena, che al Fuori Orario conclude un altro anno di grandi successi in piazze, sagre e fiere nel nord Italia. Quattro spazi a disposizione, ognuna con un tipo di musica differente tra pop-rock, commerciale, techno, electro, hardrockl, metal, dark. Ingresso a 23 euro. Consumazione omaggio per chi entra prima di mezzanotte.