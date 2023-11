Dieci rotoballe andate a fuoco

Un incendio di alcune decine di rotoballe all’aperto ha tenuto impegnati i vigili del fuoco mantovani e reggiani, ieri mattina dall’alba, in una azienda agricola di via San Marco a Suzzara, proprio al confine con la zona di Codisotto di Luzzara. Inizialmente sono intervenuti i vigili del fuoco di Suzzara per domare le fiamme, coadiuvati poco dopo anche dalla squadra del distaccamento volontari di Luzzara. Il tempestivo allarme ha evitato la diffusione del rogo alle strutture circostanti. Solo in tarda mattinata si sono concluse le operazioni. Non si registrano conseguenze alle persone.