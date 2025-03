Dieci squadre in otto punti. Regia, sarà una rissa-salvezza

Dieci squadre in otto punti. Più che una corsa salvezza, sarà una rissa. Senza esclusione di colpi e in cui gli scontri diretti avranno un peso specifico enorme. Tra il penultimo posto occupato dalla Salernitana (26) e l’undicesimo, attuale ‘proprietà’ del Cittadella (33), nessuno può sentirsi al sicuro. Il Cosenza, ultimo a 22 lunghezze, sembra ormai spacciato (anche per le grosse difficoltà societarie…), ma tutte le altre squadre che si trovano in questa terra di mezzo (Frosinone 27, Mantova 29, Sudtirol 30, Sampdoria 30, Brescia 30, Reggiana 31 e Carrarese 32) dovranno sudare fino all’ultimo e questo implica diverse dinamiche.

La prima è che ogni punticino messo a referto vale oro ed è facile immaginare che la quota salvezza si abbasserà rispetto al recente passato visto che a 10 giornate dal gong nessuno è ancora ‘scappato via’. L’anno scorso la prima squadra fuori pericolo fu lo Spezia con 44 punti, mentre allo spareggio andarono Ternana (43) e Bari (41). In quel caso però il Lecco era già condannato da tempo (26 punti) e anche la Feralpi (33) ebbe poche settimane di resistenza in più. Quello attuale assomiglia molto di più al campionato precedente (2022-2023) quando per la salvezza diretta bastarono 41 punti, mentre allo spareggio finirono Brescia e Cosenza (entrambe a 40). A subire la beffa furono Perugia (39) e Spal (38) che per un soffio non si garantirono almeno la chance di tentare l’ultima spiaggia.

Anche in questo campionato la quota della salvezza diretta sarà probabilmente fissata 41 punti, con gli scontri diretti che avranno, come anticipato, un ruolo molto importante anche in caso di classifica avulsa.

La Reggiana, guardando alla zona calda, al momento li ha favorevoli con il Frosinone (2-0 e 1-1), con il Mantova (2-2 e 0-2), è pari con la Carrarese (0-0 e 2-2), mentre è in sicuro svantaggio con la Salernitana (0-0 e 2-1) e con il Sudtirol (3-1 e 2-0); i granata possono invece ancora invertire il trend con il Cittadella (3-1 all’andata, il ritorno sarà il 25 aprile al ‘Giglio’), mentre dovranno cercare di non perdere il credito acquisito con la Sampdoria (1-0 e ritorno il 16 marzo al ‘Città del Tricolore’) e soprattutto con il Brescia (2-0, ritorno al ‘Rigamonti’ il 21 aprile).

Piazzare bene i colpi sarà fondamentale per una Reggiana che poi, una volta finiti gli incontri con squadre alla portata (Cosenza, Samp, Brescia e Cittadella) avrà poi un finale di calendario complicato con Modena (il primo maggio al ‘Braglia’), Spezia (4 maggio in casa) e poi chiuderà a Castellammare di Stabia il 9. La stella polare, in ogni caso, è sempre la media punti: uno a partita da qui alla fine probabilmente sarà sufficiente per salvare la pelle.