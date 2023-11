"Dieci srl vicino alla cessione": il mistero su X

Chi è la misteriosa Sara Nardella che ha iniziato a pubblicare sui social rumors sulla situazione aziendale della Dieci srl e della Fasma srl? È presente solo su X (ex Twitter), lascia intendere di essere una giornalista, ma non risulta esistere una cronista con quel nome. Ha un fumetto come immagine del profilo, aperto a fine ottobre. Solo sette i post pubblicati, ben scritti e dettagliati ma forse non proprio attendibili. Una talpa dentro alle storiche aziende montecchiesi? Un concorrente che usa un profilo fake per diffondere pettegolezzi? @SoySaraNardella è un mistero. Nel primo post il 30 ottobre scrive: "Escono dal consiglio di amministrazione di Seconda srl le storiche famiglie Correggi e Manghi. Bocche cucite in azienda sulle ragioni di questo cambio e sul futuro del gruppo. Seconda srl è la holding di riferimento del gruppo del quale fanno parte Dieci srl e Fasma srl…". Nel secondo pubblica una visura camerale in cui si indicano l’avvocato Giordano Nino Ruffini e Guido Moretti come - rispettivamente - nuovo presidente e nuovo consigliere del cda di Seconda. Il 14 novembre insinua che la Dieci potrebbe essere vicino alla cessione, anche in relazione all’età di Ciro Correggi, 80 anni a febbraio 2023. E conclude: "Forse un ottimo momento, dunque, per mettere in porto un’operazione straordinaria?". Poche ore dopo, smentisce sé stessa, ma parla di "contrasti tra i soci e forse qualche problematica di carattere fiscale dietro ai cambi al vertice e all’ingresso di un team di consulenti". Solo 15 i suoi followers, ma i contenuti sono trasparenti a tutti. Meno le intenzioni di SoySara.

Francesca Chilloni