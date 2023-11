Diecimila in piazza, Reggio Emilia fa rumore: “Donna, vita, libertà”

Reggio Emilia, 26 novembre 2023 – Basta minuti di silenzio, serve rumore e Reggio Emilia ieri mattina ne ha fatto di rumore. Tanto. Erano infatti circa diecimila secondo le stime le persone che sono scese in piazza in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Piazza Prampolini era gremita, come le vie di accesso al cuore della città.

Tante donne, ma anche uomini, di ogni età e colore hanno indossato qualcosa di rosso, hanno gridato la loro rabbia contro la violenza di genere e risposto all’invito del Comune di Reggio Emilia, che ha organizzato la manifestazione.

Cartelli, chiavi di casa sventolate in aria a simboleggiare che spesso il carnefice è un familiare, un partner, o "un mostruosamente bravo ragazzo". L’ondata di commozione che la fine della giovane Giulia Cecchettin ha suscitato in questi giorni ha fatto da collante. Proprio nella nostra città infatti la giovane sognava di continuare a studiare, dopo la laurea, presso la scuola di Comics. Diventare un’illustratrice di libri per bambini, un sogno che è stato infranto dalle oltre 20 coltellate del suo ex ragazzo che non sopportava di averla persa e che lei si laureasse prima di lui.

Una marea rossa, guidata dal suono della banda, ha percorso la via Emilia, le piazze del centro storico, con cartelli, slogan e interventi che hanno aperto e chiuso il corteo.

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha detto: "Anche questa volta abbiamo scelto di esserci e di stare dalla parte giusta della storia, come è nostra tradizione – e poi un appello agli uomini – Il problema ci riguarda tutti, anche quelli di noi che pensano di essere nel giusto. Siamo qui per farci sentire, per far fare un passo avanti alla nostra comunità e cambiare le cose – e citando la famosa canzone di Francesco De Gregori, chiosa – Ricordatevi che la storia siamo noi".

Una commossa Annalisa Rabitti, assessore comunale alle Pari Opportunità, ha aggiunto: "Dobbiamo ascoltare una donna quando dice di avere paura. E poi dobbiamo chiedere cose concrete: non esiste un piano nazionale antiviolenza e poi mancano i fondi per gestire questa emergenza. Stiamo vuotando il mare con un cucchiaio". Le fa eco Raffaella Curioni, assessore all’istruzione e allo sport, che dice: "Stiamo lavorando nelle scuole e con le associazioni sportive per creare un’educazione al rispetto".

La giunta è presente al completo per la parte femminile, con Carlotta Bonvicini e Mariafrancesca Sidoli, oltre al sindaco e all’assessore Lanfranco De Franco, insieme all’assessore regionale Alessio Mammi e alla consigliera Stefania Bondavalli, per la Provincia il Presidente Giorgio Zanni, dal parlamento ci sono Ilenia Malavasi e Andrea Rossi e poi tanti sindaci con la fascia tricolore, consiglieri e esponenti del mondo del sindacato, delle associazioni economiche e del mondo culturale cittadino.

La piazza intona il coro ’Donna, vita, libertà’, ci sono striscioni in arabo e altre lingue per ricordare anche le donne che vivono in Paesi dove la condizione femminile mette a rischio la loro vita ogni giorno. L’attrice Monica Morini coglie l’occasione per invitare tutti a prendere parte allo spettacolo dal titolo inequivocabile ’Stai zitta’, che si terrà il 7 dicembre alla Cavallerizza. I biglietti sono andati esauriti in mezz’ora e ora si sta lavorando a una data aggiuntiva per l’8 dicembre. Segno che Reggio Emilia ha una forte sensibilità al tema. Tra la folla ci sono anche molti studenti, tra i quali alcune classi dell’Istituto Scaruffi e altri che, siccome la scuola non li ha accompagnati in piazza, ci sono venuti da soli, come Andrea F., 16 anni del liceo classico, che dice: "Ho deciso autonomamente che fosse importante esserci e sono uscito apposta". E poi due gruppi familiari che, per voce di Elisa, dicono: "Siamo venute tutte e abbiamo portato con noi Francesco che ha 11 anni, perché vogliamo che cresca con sani valori. Abbiamo vissuto in famiglia delle situazioni difficili e crediamo sia importante investire sulle nuove generazioni perché le cose cambino".

Una folla che si è snodata come un serpente rosso al suono della banda, ha fatto risuonare le vie e le piazze di Reggio con la speranza che il rumore svegli la consapevolezza che, come dice la presidente di Nondasola Alessandra Campani "Se toccheranno una donna, risponderemo tutti".