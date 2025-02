Diesel Euro 5 ‘fuorilegge’ oggi e domani

Scattano misure emergenziali per la qualità dell’aria nelle province emiliane di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena in seguito alle proiezioni di Arpae (l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di Pm10, le polveri sottili.

Il bollino rosso - per oggi e per venerdì 7 - prevede fra le varie misure anche lo stop ai diesel euro 5, nonché l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

Il ‘Pair 2030’ conferma le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti e ne prevede il graduale potenziamento fino al 2030. La misura concorre alla riduzione dei flussi di traffico e quindi del carico inquinante dei veicoli circolanti.

Le limitazioni entrano in vigore il primo ottobre di ogni anno fino al 31 marzo successivo e sono valide dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nei centri abitati dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna. Solo nei comuni con più di 30mila abitanti, nei comuni dell’agglomerato di Bologna e nei comuni volontari (Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera), nei giorni di attivazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche (4 al mese) sono limitati anche i veicoli diesel euro 5.