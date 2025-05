Dietro al buco di bilancio dell’Ausl: "Aumenti per contratti e farmaci"

La Regione ha ripianato il rosso da 23,873 milioni di euro che l’Ausl di Reggio ha accumulato nel corso del 2024. Il passivo è emerso dall’analisi dei Consuntivi 2024 delle dell’aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna (come si legge nella tabella che riproponiamo oggi corretta rispetto ad alcuni refusi comparsi ieri e ce ne scusiamo coi lettori e gli interessati) svolta dai consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Vignali e Valentina Castaldini: tutti gli enti hanno evidenziato passivi che, complessivamente, ammontano a 194,850 milioni di euro. Una situazione allarmante, come già ammetteva in campagna elettorale il futuro governatore de Pascale. L’adozione del bilancio per l’esercizio 2024 è avvenuta – con ritardo rispetto ai termini di legge – il 30 aprile. Le cause del buco nero? Rinnovi contrattuali, incrementi della spesa per medicinali per non far calare il livello assistenziale, costi monstre delle utenze. La perdita, dice l’Ausl, è "in linea con quanto concordato con la Regione nei periodici incontri di monitoraggio".

"L’anno 2024 – si legge nella relazione – si è presentato particolarmente critico in ragione del sensibile impatto dei rinnovi contrattuali della dirigenza sanitaria medica e non medica e dell’incremento delle indennità di vacanza contrattuale, che gravano interamente a livello di sistema sul finanziamento del Ssn". Il costo complessivo del personale dell’Ausl Reggio ammonta a quasi 378milioni di euro (+2,38% rispetto al 2023, pari a 9 milioni); riguarda soprattutto il dirigenti con ruolo sanitario non medico (+9,58%) e dirigenti con altri ruoli cioè non sanitari o medici (10,88%); i dirigenti medici impattano per un +4,59%. Una seconda motivazione addotta sono "i notevoli incrementi della spesa farmaceutica finalizzati a garantire l’attuale livello assistenziale e per una maggior spesa farmaceutica convenzionata in seguito all’applicazione del nuovo sistema di remunerazione delle farmacie". Il problema però non è nuovo: la Corte dei Conti nei mesi scorsi ha controllato i bilanci 2023. I giudici contabili hanno tra l’altro evidenziato proprio il superamento del limite fissato per il farmaceutico ospedaliero. Nel 2023 lo scostamento è stato dell’8,9%, a fronte di un obiettivo prefissato del 6,3% (+129,6 milioni). La Corte ha disposto l’adozione di misure correttive per riportare la spesa entro i parametri stabiliti. Ma evidentemente il problema si trascina… La terza motivazione che l’Ausl è "il permanere di rilevanti costi energetici (specialmente per teleriscaldamento/gas) e inflattivi". Un altro segnale di sofferenza dell’Ausl è il fatto che nel Bilancio 2024 "diminuiscono gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (-7,3 mln), mentre aumenta l’utilizzo degli stessi (+276 mila)". E che le rimanenze sono in diminuzione. Un altra nota poco rosea riguarda il flusso di cassa generato dall’attività di investimento: presenta un saldo negativo di 21,5 milioni.

Francesca Chilloni