Dietro le sbarre per errore: scarcerato 52enne

Un intoppo burocratico ha fatto sì che un 52enne residente nel comune di Reggio finisse dietro le sbarre per sbaglio, dal momento che la pena decisa per lui non è ancora definitiva. Dopo aver trascorso sabato, domenica e la mattina di ieri nel carcere della Pulce, l’uomo è stato rimesso in libertà. Il disguido è sorto a Napoli: nei giorni scorsi l’ufficio esecuzioni penali della Procura generale partenopea aveva emesso un ordine di carcerazione verso il 52enne, condannato dalla Corte d’Appello campana a 8 anni di reclusione per i reati di devastazione e saccheggio, legati agli scontri che avvennero il 20 settembre 2003 durante il derby Avellino-Napoli allo stadio Partenio. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui e altri tifosi napoletani furono responsabili di sommossa che causò ingenti danni e che vide la morte di un 19enne, Sergio Ercolano: il giovane venne a mancare a causa di una caduta dovuta al tentativo di entrare nello stadio scavalcandole recinzioni. Il 52enne è accusato di aver impugnato una bottiglia e un bastone, scagliando oggetti contudenti contro la polizia e aggredendo un tifoso dell’Avellino. Si sarebbe travisato e avrebbe danneggiato i cartelloni, colpendo con un calcio un agente in borghese e con una spranga un poliziotto. I carabinieri reggiani lo avevano prelevato sabato nella sua casa in città, dove abita da anni, portandolo in carcere in esecuzione dell’ordine emesso dalla Procura generale di Napoli, secondo cui la condanna risultava già diventata definitiva (e ridotta a 5 anni, 4 mesi e 9 giorni alla luce del periodo già scontato e dei benefici di indulto connessi), a cui si sarebbero aggiunte anche le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale sino alla fine del suo periodo di detenzione. Ma in queste ore, dagli approfondimenti fatti dall’avvocato Annalisa Bassi, è emerso che in realtà il 52enne risulta aver impugnato in Cassazione la sentenza di secondo grado, ma a causa di un disguido il suo ricorso non risultava inserito nel fascicolo. Il legale ha promosso una verifica alla Corte d’Appello di Napoli, dov’è emersa la situazione a carico del tifoso: una volta chiarito il problema, intorno alle 13 di ieri il 52enne è stato fatto uscire dal carcere della Pulce.

