"Difendere le filiere agro-zootecniche dal cibo sintetico"

I gruppi di opposizione in consiglio comunale a Castelnovo Sotto hanno presentato due mozioni contro l’immissione e diffusione in Italia del cibo sintetico, appoggiando tutte le iniziative di sensibilizzazione sostenute dal mondo agricolo, accademico e scientifico finalizzate a richiamare l’attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio. Le mozioni, approvate in consiglio, impegnano l’amministrazione locale a difendere le filiere agro-zootecniche emiliano romagnole minacciate dalla diffusione del cibo sintetico, che non darebbe garanzie di salubrità "in quanto non c’è alcuna certezza che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare, con l’esperienza maturata ancora troppo breve".