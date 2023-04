Difendiamoci dalle dipendenze

Si è concluso giovedì sera, a palazzo ducale di Guastalla, il percorso del progetto "A scuola in salute" che il locale Rotary Club ha promosso con istituto Russell e autorità sanitarie. Un progetto che ha coinvolto quasi cinquecento giovani, impegnati in incontri su dipendenze digitali da smartphone, computer, social network, dipendenze da fumo, alcol e droghe, disturbi del comportamento alimentare. Un’attività coordinata dalla dottoressa Maria Simona Palumbo, insieme ad altri professionisti della servizio sanitario, in un percorso di educazione mediatica per aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui modelli identitari proposti da pubblicità e social media. Tra i professionisti coinvolti anche i dottori Omar Arar, Alberto Casari, Marco Trevia, Simone Bertacca, Maria Teresa Torre, Roberta Barozzi, Annamaria Gibin.