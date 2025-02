Difesa granata, Eberini perplesso: "Ma a Bardi dobbiamo dire grazie"

I tormentoni nell’ambiente granata negli ultimi tempi sono due: ‘Manca una punta da doppia cifra’ e ‘Bardi non esce mai’. Sul primo si è già ‘espresso’ Vido che ha segnato 5 gol in appena 705 minuti, tradotto: fatemi giocare e l’attaccante ce l’avete.

Sul secondo abbiamo interpellato Sergio Eberini, portiere e bandiera della Reggiana dal 1981 al 1985 – con una promozione in Serie B all’attivo – e poi anche allenatore della prima squadra nella stagione 2017-2018, conclusa con l’infausto ‘furto di Siena’.

Eberini, lei è uomo di sostanza e non di compromessi, quindi andiamo subito al sodo: Bardi nelle ultime due occasioni (a Frosinone e con la Carrarese) poteva o doveva davvero fare qualcosa di più?

"Il problema è un altro: la Reggiana marca a zona e i difensori erano orientati male, guardavano tutti la palla anziché essere in diagonale, gli avversari sono partiti tutti da dietro e infatti hanno trovato l’anticipo".

Insomma Bardi è ‘scagionato’?

"Chi sostiene che Bardi abbia colpe su quei gol e in particolare su quello con la Carrarese non sa di quel che parla. I toscani hanno messo una palla corta, veloce, non è umano andare su quel cross: chi ha giocato lo sa. Tra l’altro il nostro portiere aveva appena fatto una bella parata… Credo che Bardi vada ringraziato per i punti che ha fatto fare alla Reggiana, guardate piuttosto i piedi dei nostri difensori: erano tutti bloccati per terra, come pali della luce, altro che storie".

Resta il problema dei calci piazzati e dei colpi di testa: i granata ne stanno subendo troppi.

"Adesso è una realtà più complessa rispetto a qualche anno fa. Ogni squadra ha almeno 4-5 giocatori dai 185 centimetri in su e i pericoli si moltiplicano. Non voglio insegnare a nessuno, ma se hai una squadra bassa cerchi di tenere la zona, altrimenti se hai un po’ di struttura conviene fare una zona mista. Qui mi fermo, di sicuro sono cose che vanno migliorate".

Più in generale che impressione le sta facendo la Reggiana?

"La mia sensazione è che siamo una via di mezzo tra il cercare di giocare un bel calcio e quella di difendere. Cercare di andare a prendere alti gli avversari mandando Portanova, Girma e Vergara a fare pressing non mi pare una buona idea. La reputo troppo difficile da attuare. Nella fase offensiva siamo anche bravini quando ripartiamo, ma più in generale dobbiamo lavorare molto sull’attenzione difensiva, cercando di fare della legna e di sfruttare gli episodi. Quando non hai un grande volume di gol conviene cercare soluzioni che siano fattibili, senza inventarsi nulla. Nesta questa cosa con il passare del tempo l’aveva capita… Cerchiamo di stare tutti uniti e di portare la nave in porto".

Segue sempre la Reggiana e questo lo sappiamo, ma è ancora nel mondo del calcio?

"Sono sempre qui nel settore giovanile delle Terre Matildiche, la mia seconda casa…Sono un po’ l’allenatore degli allenatori e stiamo lavorando bene. Abbiamo i ragazzi che fanno i regionali a metà classifica, i 2009 che sono secondi, i 2010 che sono primi e i 2011 secondi…Insomma cerchiamo di darci da fare e sapete quanto mi stia a cuore il settore giovanile".

Settore giovanile granata che, come ha sottolineato recentemente il presidente Salerno, sta facendo troppa fatica.

"Ha ragione e per me è un cruccio. Stanno facendo una buona attività di base, ma per il resto…Non ci siamo. Mi piange il cuore perché è sempre stato un fiore all’occhiello della Regia. Speriamo si possa fare qualcosa in futuro, intanto salviamo la categoria che è la cosa più importante".