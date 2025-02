Difesa super, Scandiano sbanca Argenta

CESTISTICA ARGENTA

42

EMIL GAS SCANDIANO 68

CE

STISTICA ARGENTA: Farina 4, Federici, Lusardi 3, Cortesi 3, Magnani 2, Cattani, Manias 8, Boggian 4, Jasharoski, Montaguti 7, Reggiani 5, Tumiati 6. All. Ortasi.

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri 6, Costoli, Astolfi 6, Fontanili 10, Bertolini 7, Levinskis 15, Riccò 4, Vecchi 4, Caiti 16, Riitano. All. Spaggiari.

Arbitri: Puliti di Ravenna e Vitali di Ferrara.

Parziali: 12-9, 24-28, 28-48.

Secondo hurrà di fila per l’Emil Gas Scandiano (20), che sbanca Argenta (10) con un’ottima prova difensiva. La squadra di Spaggiari, dopo un primo tempo in equilibrio, concede 4 soli punti agli estensi nel terzo periodo e spiana la strada per una tranquilla gestione nel finale, dove sono Caiti e Levinksis a trascinare a suon di canestri i compagni.