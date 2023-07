Diffamazione a Carletti, Tarquini: "Identificati in 50, ma è tutto fermo"

A poco più di un anno dall’avvio del processo sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza, l’avvocato Giovanni Tarquini, difensore del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti - imputato per abuso d’ufficio - fa il punto, spaziando tra le impressioni sul dibattimento a questioni riguardanti il suo assistito, fino alle polemiche politiche.

Avvocato, come si sta rivelando il processo?

"Essendo il mio assistito uno degli imputati, non mi permetto di fare commenti. È in aula che potranno essere criticate, com’è già stato fatto, alcune scelte della Procura e delle parti civili. Di certo si tratta di un procedimento estremamente complesso, quantomeno per la mole degli atti e per il numero delle vicende".

Nell’ultima udienza la Procura ha ampliato le accuse.

"Le nuove contestazioni non riguardano Carletti. Poiché i fatti su cui si basano sono noti fin dall’inizio, formularle oggi significa prolungare inutilmente i tempi del processo".

Come valuta i racconti dei genitori sentiti in aula?

"Quando si dà la parola a un genitore che ha subìto l’allontanamento di un figlio sorge d’istinto un senso di solidarietà. La complessità del lavoro degli operatori, e ora di chi deve giudicare, sta nel verificare quale fosse la condizione delle famiglie e che fondamento ci fosse nelle accuse alla base degli allontanamenti, per definizione struggenti e devastanti".

Qual è la posizione di Carletti rispetto alla sua accusa?

"All’inizio Carletti era stato ingiustamente colpito da ben quattro capi di imputazione ed ora è a processo per un’unico capo residuo, per abuso d’ufficio. Lui ha sempre agito in buona fede, nell’esclusivo interesse dei minori. Si è fatto carico con disponibilità, verso tutti gli operatori, dei problemi segnalati".

Come sta vivendo Carletti questa vicenda?

"Lo ha fortemente segnato, ma la forza e la passione con cui opera ogni giorno sono sempre quelle. Senza dubbio, le numerose manifestazioni di stima hanno rinforzato la sua capacità di restare in gioco".

Se l’abuso d’ufficio venisse abrogato, come propone il governo, quali sarebbero le conseguenze per Carletti?

"La questione sarebbe da discutere, perché nel processo è già stata fatta una buona parte di istruttoria. Potremmo domandare una pronuncia nel merito, sulla base degli elementi già raccolti, sostenendo che il fatto non sussiste, e che comunque non sarebbe più punibile".

Cosa ne è stato delle denunce sporte per i messaggi su Facebook verso Carletti, tra cui quello di Luigi Di Maio?

"Dal giorno dell’operazione, il mio assistito è stato oggetto di pesantissime minacce e offese sui social e di inquietanti appostamenti davanti alla propria casa: il tutto era diretto non solo a lui ma anche ai suoi familiari, creando paura. Carletti presentò, tramite me, ben cinque denunce. Buona parte dei messaggi aggressivi furono conseguenza del post pubblicato da Di Maio. I fascicoli furono assegnati dall’allora procuratore capo Marco Mescolini al pm Valentina Salvi, che è anche la titolare dell’inchiesta. Di fronte all’assegnazione inopportuna - vista la naturale difficoltà di accusare e tutelare la medesima persona -, manifestai perplessità a Mescolini, ma lui mi rispose che non c’è una norma che lo vieti e che, anzi, la doppia veste avrebbe permesso una visione più ampia".

Cos’è accaduto da allora?

"Ho comunque dialogato con il pm e ho appurato che sono state svolte accurate indagini per identificare gli autori, con esito positivo in buona parte dei casi, una cinquantina. In tutto i segnalati sono stati circa 200. Ma a oggi, ben quattro anni dopo, non si è ancora aperto alcun procedimento verso i responsabili. Se questo stallo dovesse prolungarsi senza ragione, occorrerà valutare il da farsi".

Nel processo è emerso che in fase d’indagini fu proposto il commissariamento dell’Unione e del Comune di Bibbiano.

"Resta il fatto che la Prefettura non ha mai dato corso, in quanto i presupposti di legge erano del tutto assenti. A mio avviso, come ho detto in aula, fu un’iniziativa nata su spinta politica".

