Diga di Vetto, Azione: "Per far presto serve un commissario ad hoc"

Azione di Reggio e Parma scrivono in un comunicato di aver appreso con favore dell’arrivo di un primo finanziamento per dare avvio alla realizzazione della Diga di Vetto. "La preoccupazione di tutti - scrive Azione - adesso si concentra sui tempi di realizzazione, mentre si è riacceso il dibattito sulle dimensioni dell’invaso. Azione ritiene che il tema dei tempi di realizzazione, che si auspicano brevi, possa essere risolto in un solo modo, cioè attraverso la nomina di un commissario ad hoc che si occupi di coordinare la gestione tecnica e amministrativa delle procedure. Temiamo che il preannunciato super commissario alla siccità, di caratura sicuramente politica e non tecnica, di fatto rappresenti un ulteriore inciampo burocratico, che avrà l’attenzione rivolta, più che al bacino di Vetto, ai bacini elettorali di maggior interesse per l’attuale governo. Dunque occorre un commissario ad hoc che si occupi solo della Diga di Vetto",