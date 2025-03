Diga di Vetto, bagarre in Regione. La maggioranza ’dribbla’ il voto

La maggioranza in Regione ‘dribbla’ il nodo della diga di Vetto: preso di mira da Fratelli d’Italia per la diversità di vedute tra Pd, Avs e M5s, il centrosinistra non vota il passaggio dedicato all’opera da realizzare nel reggiano nella risoluzione proposta oggi in Assemblea legislativa dal centrodestra. Alla fine del dibattito in aula, la mozione è stata emendata e votata solo con l’impegno indirizzato alla Giunta a prevenire il dissesto "garantendo un’approfondita manutenzione dei corsi d’acqua, dall’Appennino alla pianura", promuovendo anche "infrastrutture verdi" per assorbire la pioggia in eccesso.

Una cosa, secondo Alessandro Aragona, consigliere reggiano di Fratelli d’Italia, è certa: "Alla luce di quanto sentito anche oggi in aula, mai nomina di commissario è risultata più urgente e necessaria". Paolo Burani, consigliere di Avs, è netto: "Il Governo ha nominato un commissario per l’opera passando sopra la testa delle autorità locali, quando in corso c’è uno studio di fattibilità che deve analizzare tutte le alternative, compresa l’opzione zero – dice –. Si pensa che la diga sia la panacea di tutti i mali ma non è così, è una soluzione estrema". Critico anche Lorenzo Casadei (M5s): "Sarebbe più efficiente un sistema di invasi diffusi".

Il capogruppo Pd, Paolo Calvano, invita a riaprire il dialogo. "Dopo il confronto con il commissario Curcio – ricorda – si è ribadita la volontà di mettere il più possibile da parte le divisioni partitiche, concentrandoci sugli obiettivi comuni e ragionando nell’interesse generale. Per questo la scelta del Governo di nominare un commissario per la diga di Vetto, peraltro senza nessun coinvolgimento della Regione, mi lascia stupefatto. Rischiamo di tornare indietro, dopo un lungo lavoro fatto sul territorio: mi auguro ci sia un ripensamento".

Più in generale Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica e primo firmatario della risoluzione, sostiene che "spesso si interviene con modalità spot, si identifica il problema lungo l’infrastruttura idrica ma senza una visione organica di insieme, dalla montagna alla pianura. Auspico una programmazione accurata degli interventi e un approccio unificato a tutti i livelli istituzionali". Secondo la capogruppo Fdi, Marta Evangelisti, "la risoluzione fotografa bene la situazione reale dei nostri territori e mette insieme le istanze di decine di sindaci di montagna che, negli anni, sono state sottoposte alla Regione. Richieste che non hanno ricevuto la giusta attenzione".

Per Pietro Vignali (FI), "il continuo rimpallo di responsabilità non è costruttivo. La fragilità del territorio era ben nota alla Regione e sono mancati gli interventi conseguenti. Gli stessi strumenti pianificatori non hanno inoltre impedito il consumo di suolo a rischio". Per Andrea Costa (Pd) è "intellettualmente disonesto chiamare in causa solo la Regione per fronteggiare il problema. Servono interventi economici importanti e ad oggi le risorse che arrivano dal Governo sono insufficienti".