Diga di Vetto, bando per lo studio: è polemica

Diga di Vetto, si procede a passi veloci verso la redazione dello Studio di fattibilità. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 dicembre il bando di gara per redigere il Docfap (Documento di fattibilità alternative progettuali) relativo alla "Realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val D’Enza nelle province di Reggio e Parma". Un bando europeo di peso anche solo da leggere, con oltre 215 megabite di allegati online da scaricare, ma i concorrenti hanno tempo fino alle 12 del 15 gennaio per partecipare con la propria offerta.

Il criterio di assegnazione è quello "dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso", importo 499mila e 910 euro lordi Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale con la delibera n.574 del 28 novembre integrata con delibera n.625 del 19 dicembre (cioè a cavallo tra vecchia e lnuova presidenza) ha deciso di affidare tramite appalto la stesura del Docfap.

Il capitolato tecnico, insieme al disciplinare, definisce l’incarico professionale (architettura e ingegneria): si chiede realizzare lo studio in 365 giorni, a partire dalle esigenze descritte nel bando. Il tutto ragionando "su un orizzonte di breve, medio e lungo periodo di almeno 30 anni anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto e futuri". Ingenua illusione quella di chi pensava che, pubblicato il bando, cessassero le trentennali polemiche.

"Per l’offerta vengono concessi circa 20 giorni a cavallo delle ferie natalizie – scrive l’ingegner Sergio Bandieri che, neo laureato, nel 1988 era nel cantiere della Stretta di Vetto per la costruzione della diga, poi interrotta –. Così si esclude la possibilità per le eventuali società di ingegneria ‘serie’ di poter studiare la cosa ed effettuare un’offerta sensata… Genera molti sospetti sulla razionalità del procedimento il quale potrà sfociare anche in una aggiudicazione a una società già ampiamente preparata".

Gli fa eco Luciano Catellani, il consigliere di minoranza nel Cbec: "La mia richiesta in sede di consiglio della Bonifica, ribadita 2 volte, è stata esplicita: prima si dovevano discutere le regole di ingaggio, poi fare l’appalto. È molto grave, qualcuno ne renderà conto".

Il Docfap individua e analizza le possibili soluzioni progettuali a partire dalle vecchie proposte dell’Autorità di bacino del Po (AbdPo). Quali? Intanto tra le alternative c’è anche anche la non costruzione della diga. E in caso si proceda, e tre sono le ipotesi: un invaso di di 102,56 milioni di metri cubi sull’Enza alla stretta Vetto; una diga da 27 mln metri cubi alla stretta delle Gazze, a metà strada tra Ranzano di Palanzano (Pr) e Gottano di Vetto; oppure due piccoli invasi sugli affluenti Lonza e Bardea, per un totale di 28 mln metri cubi. Viene poi chiesto di valutare anche azioni diverse come l’efficientamento della rete irrigua mediante l’impermeabilizzazione dei canali per ridurre le perdite; l’uso delle acque reflue dei depuratori di Roncocesi, Monticelli e della Mutti di Parma; il ricorso a laghetti in vecchie cave quali la Cornacchia Sud di San Polo, la Castellana di Gattatico, la Ceresola di Sant’Ilario; e la riattivazione dei laghi Enel esistenti: Lago Verde, Lago Ballano e Lago Paduli.