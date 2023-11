Diga di Vetto, Catellani (Cia): "I tecnici diranno le dimensioni"

Il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale e quello di Parma saranno gli enti attuatori della Diga. "La responsabilità del procedimento sarà in capo al Consorzio… L’opera va fatta… ma saranno i tecnici a dire dove e con quali dimensioni". Lo ha affermato a Telereggio Lorenzo Catellani, presidente di Cia e portavoce della lista che vinto le elezioni per il rinnovo del Cda della Bonifica. È lui che a breve dovrebbe essere nominato dal nuovo Cda presidente dell’ente. Importante la sua presa di posizione, a cui si è aggiunto l’auspicio che l’invaso possa essere realizzato in meno di 15 anni, tempi ipotizzati dal direttore Turazza. I costi saranno proporzionali alle dimensioni: circa un miliardo se si riprendesse il vecchio "Progetto Marcello", 270 milioni se si facesse il piccolo bacino che piace alla Regione.

f.c.