Diga di Vetto, c’è il commissario. Nominato Stefano Orlandini: "Subito confronti con le autorità"

Il professor Stefano Orlandini è stato nominato commissario per la diga di Vetto, il ministro alla Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato lo schema di decreto. Il mandato è per 24 mesi.

Professore, come commenta la sua nomina a Commissario?"Quando mi è stata chiesta la disponibilità a ricoprire l’incarico di commissario straordinario per la progettazione della diga di Vetto, ho immediatamente risposto in modo positivo. Come professore universitario, ho tre missioni: la didattica, la ricerca scientifica e la soluzione di problemi di impatto sociale. Mettere le mie competenze al servizio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è, prima di tutto, un mio dovere. Spero solo di non deludere le aspettative e di dimostrarmi all’altezza del compito che mi è stato affidato".

Quali saranno le prime azioni che intende intraprendere?"La nomina è ufficiale, ma diventerà efficace con le ulteriori firme del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non appena sarà efficace, prenderò contatto con i Ministeri competenti per definire con precisione i termini dell’incarico. Successivamente, avvierò un confronto con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, il Consorzio della Bonifica Parmense, l’Autorità Distrettuale del Bacino del Fiume Po e la Regione Emilia-Romagna. Il lavoro pregresso sarà considerato nella sua interezza, come avviene comunemente anche in ambito scientifico quando si intende contribuire in modo concreto alla soluzione di un problema".

Acquisite le firme del ministro Giorgetti e del sottosegretario Mantovano, Orlandini potrà intraprendere le sue attività commissariali. "Si tratta di un dossier seguito con grande attenzione dal vicepremier", fa sapere il Mit. Laureato con lode in Ingegneria Civile all’Università di Parma nel 1991, Orlandini ha conseguito un dottorato di ricerca in Idrologia al Politecnico di Milano nel 1995. È stato dal 2013 al 2016 Adjunct Associate Professor alla Duke University di Durham, nel North Carolina (Usa), e dal 2016 è socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. Volto noto anche ai cittadini, ha partecipato a numerose iniziative pubbliche e scientifiche sulla diga. La sua candidatura è emersa tra quelle di Attilio Toscano, docente a Bologna, e del geologo parmense Emiliano Occhi. Soddisfazione è stata espressa dalla Lega reggiana, favorevole ad un invaso simile a quello progettato negli anni ’80 dall’ingegner Claudio Marcello: di importanti dimensioni (100-130 milioni di metri cubi), che abbia una reale capacità di laminazione durante gli eventi di piena e quindi di prevenire le inondazioni, ma anche di contenere una riserva d’acqua. "Ora si può procedere spediti verso la progettazione – commenta il coordinatore provinciale Roberto Salati –. Si tratta di un’opera attesa, pretestuosamente interrotta e caduta in un impaludamento politico dai contorni inspiegabili". Anche l’onorevole Laura Cavandoli ha espresso apprezzamento per la scelta: "Grazie al ministro per l’attenzione alle nostre terre. Questa diga è fondamentale per la tutela delle falde, il sostegno all’agricoltura e la difesa idraulica".

Il ricorso a un Commissario è di fatto osteggiata solo da Europa Verde; Duilio Cangiari, in maggio, aveva criticato la Regione e i parlamentari emiliani di centrosinistra per non essersi opposti ad una scelta che supererebbe l’iter del Contratto di Fiume sviluppato con l’Autorità di Bacino. Il 25 giugno dello scorso anno, infine, era stata assegnata la gara per la la redazione del Docfap della diga.