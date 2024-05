Diga di Vetto, ci siamo: verso l’ok al progetto

Passo in avanti per la diga di Vetto, opera attesa da moltissimi anni per risolvere il problema della siccità nella val d’Enza. Il ministero delle infrastrutture ha fatto sapere che è in fase di aggiudicazione il progetto di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap). A seguito del finanziamento dello stesso ministero è stata indetta una gara che si è svolta alla fine del 2023. Nei giorni scorsi la commissione aggiudicatrice, presieduta dal Rup Pietro Torri e composta da esperti del settore, ha stilato la graduatoria e individuato l’impresa. Si procederà ora alla redazione del piano e all’individuazione della sede più idonea in cui collocare l’invaso. Esprime soddisfazione la Lega. "Grazie al costante impegno del ministro Salvini c’è un deciso passo in avanti per la diga di Vetto", ha detto il capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega Emilia Matteo Rancan rilanciando l’informazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Salvini che però, stando alle ultime indiscrezioni, oggi probabilmente non andrà a Vetto, diversamente da quanto annunciato.

Rancan ha confermato che è in fase di "aggiudicazione il progetto di fattibilità delle alternative progettuali", "tanto atteso dal territorio. A seguito del finanziamento del Mit, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, di circa 395 milioni, si è proceduto alla fine del 2023 alla gara. Prossimi passi sono la redazione del piano e l’individuazione della sede più idonea nell’ambito della val d’Enza. Un deciso impulso per uno dei cantieri trascurati da anni che, grazie all’impegno del ministro Salvini, giunge a una svolta importante".

Sul tema, molto sentito in quella parte della provincia e non solo, intervengono anche i consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani. "Grazie all’impegno costante del ministro Salvini – dicono i consiglieri leghisti reggiani – è stato compiuto un notevole progresso per la diga di Vetto: il progetto di fattibilità delle alternative progettuali è in fase di aggiudicazione. Finalmente si riprende in mano un progetto che il territorio attendeva da troppo tempo".

Matteo Barca