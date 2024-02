"Diga di Vetto, dobbiamo tenere conto del cambiamento climatico"

"Siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia, legate all’innegabile cambiamento climatico. Ma il riscaldamento globale è un’arma a doppio taglio: bisogna evitare che diventi il pretesto per non agire". Lo ha affermato il professor Stefano Orlandini, ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università di Modena e Reggio, nella conferenza dedicata alla risorsa idrica promossa dal "Comitato per la diga di Vetto da oltre 100 milioni di mc", che si è svolto martedì sera a Montecchio in una affollata Sala della Rocca e seguito da oltre 600 spettatori nella diretta su "Bibbiano online". Orlandini, nei suoi studi, ha calcolato che sull’Enza servirebbe un invaso di almeno 150 milioni di metri cubi, di cui 30 laminazione per contenere le alluvioni. Rispetto al fabbisogno agricolo e civile, "la gran parte dell’acqua è nelle falde, ma se la prelevassimo in modo massiccio creeremmo dei danni ecologici terribili, seccando anche i corsi d’acqua. Abbiamo avuto un periodo in cui il Po, per effetto dello scioglimenti dei ghiacciai, anche nei periodi siccitosi era pieno. Ma non è una strategia di approvvigionamento idrico e tutela ambientale di lungo periodo".

La serata è stata aperta dall’architetto Alfredo Capovani, che ha illustrato la Carta dei Rischi di Alluvione 2022 della Regione. "Le analisi per la zona di Montecchio – ha spiegato – prevedono varie scale di rischio: esistono e sono riportate come concrete possibilità. I nostri territori sono esposti a periodi di difficoltà idrica elevata e a momenti di precipitazioni abnormi. È necessario trovare sistemi in grado di attenuarne la violenza". È poi intervenuto Sergio Bandieri, ingegnere di cantiere a metà anni ’80 nei lavori (poi sospesi) per la diga di Vetto, esperto di grandi infrastrutture a livello internazionale: "La Carta è un Piano alluvioni del 2016; non tiene contro dei cambiamenti climatici. La situazione oggi è molto peggio. L’Enza al ponte di Montecchio porta 1.100 metri cubi d’acqua al secondo prima di esondare. Se avessimo avuto un evento equivalente a quello della Romagna del maggio 2023, avremmo avuto nell’Enza 4 milioni di m3/secondo; il torrente sarebbe esondato già a San Polo. Abbiamo avuto la ‘fortuna’ che il fronte meteo ha deviato sul Forlivese. Sarebbe stato un disastro, anche perché l’Enza trascina massi che macinano quello che trovano. In questi anni ho cercato qualche motivazione seria per non fare la diga o farla piccola. Non ne ho trovate".

Le azioni da attuare prima di realizzare eventualmente la diga, indicate dall’Adbpo e riprese nella gara d’appalto per il DocFap della diga (dall’uso dei laghetti montani ex Enel al recupero delle acque del depuratori fognari) sono definite da Bandieri "bricolage inutile… peraltro la differenza di costi tra una diga piccola e una grande è solo nei metri cubi dei materiali lapidei per costruire lo sbarramento". Dal pubblico sono tra gli altri intervenuti Luciano Catellani (Bonifica Emilia Centrale), che ha raccontato le difficoltà degli imprenditori agricoli e della filiera del Parmigiano Reggiano, e Catia Silva di Brescello, che ha imputato i decenni di tentennamenti politico-amministrativi della Regione alla necessità di "intercettare il voto degli ambientalisti del no a tutto".

Francesca Chilloni