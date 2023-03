Diga di Vetto e siccità Comitato insoddisfatto "Capacità troppo bassa Il progetto così non va"

di Francesca Chilloni Stanno già tracciando tra la vegetazione il sentiero che conduce all’area del Taglione, a Vetto. Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture, fra 3-4 settimane sarà sul posto perché vuole di persona vedere i resti delle primissime opere delle fondamenta della Diga di Vetto che come denti cariati tra la boscaglia delle rive sono da trent’anni il totem di uno dei progetti bloccati politicamente più divisivi dell’Emilia-Romagna. Ma il tempo del no-invaso sembra superato, dopo che l’Assemblea e la giunta regionale Bonaccini – con la vice Irene Priolo e l’assessore reggiano Alessio Mammi – lo scorso 25 gennaio hanno dato un assenso blindato al riprendere il progetto ed attualizzarlo. Le recentissime pioggie hanno cambiato il corso del torrente Enza, così è necessario aprire in tracciato nuovo: "Salvini verrà al Taglione. Ci siamo incontrati due settimane fa a Bologna e abbiamo discusso della diga. Per lui è un punto fermo - sottolinea il consigliere Gabriele Delmonte (Lega) - E ci ha dato mandato di organizzare la visita". Dopo 30 anni di tentennamenti sono tutti d’accordo: quell’invaso s’ha da fare, è la priorità. La Regione vuole i soldi di Roma, Roma vuole lasciare un segno significativo sul territorio: su...