Diga di Vetto, fuoco incrociato sul progetto

"Progetto anacronistico, con tempi biblici e costi spropositati, che sicuramente lieviteranno. Una scelta sbagliata che potrebbe avere conseguenze devastanti su un ecosistema già fragile". Così Paolo Burani (presidente commissione Ambiente in Regione), Carlotta Bonvicini e Marcello Pellicelli (portavoce locali Europa Verde) commentano i primi numeri della diga di Vetto, emersi dal DocFap (documento valutazione alternative progettuali): invaso del costo di 519 milioni, con una capacità di 86 milioni di metri cubi d’acqua, di cui 70 utili per usi irrigui, potabili e industriali.

Ma il progetto viene bocciato anche i pro-Diga, con Lino Franzini (presidente Comitato amici diga di Vetto) che commenta: "I compromessi al ribasso hanno sempre il sopravvento. Una diga da 86 mln mc costa pressoché una diga da 130 mln mc. Ma la cosa inaccettabile sono i 70 milioni, appena sufficienti per i fabbisogni idrici e industriali di Reggio e Parma. È assurdo spendere 519 milioni per un invaso che non sarà neppure in grado di ridurre il pompaggio delle acque da Po o da falda. Le cose si fanno come si deve o non si fanno: basta sprecare milioni per accontentare finti ambientalisti. La Diga minima deve essere di 150 mln di mc".

Gli ambientalisti spiegano: "Negli ultimi anni abbiamo lavorato per promuovere soluzioni sostenibili, ma la proposta emersa va in direzione opposta rispetto a ciò che il territorio necessita: manutenzione, riforestazione, riduzione della cementificazione e rinaturalizzazione degli alvei fluviali. Studi recenti, anche quelli del neo commissario Stefano Orlandini, mostrano come interventi strutturali invasivi possano alterare l’equilibrio idrogeologico della valle, aumentando il rischio di dissesto e riducendo la capacità naturale del fiume di adattarsi ai cambiamenti climatici".

A loro avviso "l’unico sviluppo economico possibile è quello che si coniuga con la protezione della biodiversità".

Il Comitato invece contesta che un piccolo invaso "non soddisfa il bisogno di alimentare i canali irrigui; dimezza la durata della vita della diga; riduce del 60% la produzione di energia idroelettrica; dimezza il potere di laminazione per proteggere dalle alluvioni paesi come Montecchio, Sant’Ilario e Sorbolo. Ai Comuni montani si dona, nei mesi estivi, un paesaggio lunare. In estate, se consideriamo i fabbisogni plurimi e il Minimo Deflusso Vitale, non ci sarà bisogno di barche per attraversare il lago: basteranno gli stivali".