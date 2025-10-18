Sos case popolari
18 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Diga di Vetto, fuoco incrociato sul progetto

Per Europa Verde si tratta di una scelta "devastante". Il Comitato invece vuole un invaso più grande: "Altrimenti non serve a niente"

Il plastico della diga di Vetto secondo il vecchio progetto elaborato dallo studio Marcello negli anni ’80

"Progetto anacronistico, con tempi biblici e costi spropositati, che sicuramente lieviteranno. Una scelta sbagliata che potrebbe avere conseguenze devastanti su un ecosistema già fragile". Così Paolo Burani (presidente commissione Ambiente in Regione), Carlotta Bonvicini e Marcello Pellicelli (portavoce locali Europa Verde) commentano i primi numeri della diga di Vetto, emersi dal DocFap (documento valutazione alternative progettuali): invaso del costo di 519 milioni, con una capacità di 86 milioni di metri cubi d’acqua, di cui 70 utili per usi irrigui, potabili e industriali.

Ma il progetto viene bocciato anche i pro-Diga, con Lino Franzini (presidente Comitato amici diga di Vetto) che commenta: "I compromessi al ribasso hanno sempre il sopravvento. Una diga da 86 mln mc costa pressoché una diga da 130 mln mc. Ma la cosa inaccettabile sono i 70 milioni, appena sufficienti per i fabbisogni idrici e industriali di Reggio e Parma. È assurdo spendere 519 milioni per un invaso che non sarà neppure in grado di ridurre il pompaggio delle acque da Po o da falda. Le cose si fanno come si deve o non si fanno: basta sprecare milioni per accontentare finti ambientalisti. La Diga minima deve essere di 150 mln di mc".

Gli ambientalisti spiegano: "Negli ultimi anni abbiamo lavorato per promuovere soluzioni sostenibili, ma la proposta emersa va in direzione opposta rispetto a ciò che il territorio necessita: manutenzione, riforestazione, riduzione della cementificazione e rinaturalizzazione degli alvei fluviali. Studi recenti, anche quelli del neo commissario Stefano Orlandini, mostrano come interventi strutturali invasivi possano alterare l’equilibrio idrogeologico della valle, aumentando il rischio di dissesto e riducendo la capacità naturale del fiume di adattarsi ai cambiamenti climatici".

A loro avviso "l’unico sviluppo economico possibile è quello che si coniuga con la protezione della biodiversità".

Il Comitato invece contesta che un piccolo invaso "non soddisfa il bisogno di alimentare i canali irrigui; dimezza la durata della vita della diga; riduce del 60% la produzione di energia idroelettrica; dimezza il potere di laminazione per proteggere dalle alluvioni paesi come Montecchio, Sant’Ilario e Sorbolo. Ai Comuni montani si dona, nei mesi estivi, un paesaggio lunare. In estate, se consideriamo i fabbisogni plurimi e il Minimo Deflusso Vitale, non ci sarà bisogno di barche per attraversare il lago: basteranno gli stivali".

