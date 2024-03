Diga di Vetto, il focus: "Terminare il progetto"

La sede del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale nei giorni scorsi ha ospitato l’incontro fra l’assessore regionale Alessio Mammi, il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini, il presidente del Consorzio, Lorenzo Catellani, e la presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, Francesca Mantelli, per fare il punto sui passaggi del progetto di fattibilità e progettazione dell’invaso dell’Enza. È stato aperto un primo confronto tra Regione e Consorzi di Bonifica in attesa che venga affidato l’incarico tecnico di progettazione al soggetto che si aggiudicherà la gara. Durante l’incontro si è deciso di tenere un punto condiviso sulla road map che caratterizzerà i prossimi mesi, assieme a tutti i soggetti coinvolti.

"Vogliamo portare a termine questo importante progetto per il territorio – ha detto Mammi – per garantire la risorsa idrica in ambito agricolo, invasare l’acqua quando c’è, in una fase storica di grandi cambiamenti climatici caratterizzati da siccità prolungate che rischiano di danneggiare le produzioni in campo e di conseguenza le imprese agricole che producono il latte per il Parmigiano Reggiano. Un grazie particolare ai Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Parmense per l’importante lavoro di coordinamento nel quale saranno impegnati nei prossimi mesi per lo studio di fattibilità del progetto e le fasi successive. Il nostro compito dopo l’aggiudicazione sarà concordare ed esaminare nel merito i vari passaggi necessari, in un percorso condiviso con tutti i soggetti coinvolti, gestire al meglio i tempi per una risposta vera e concreta sull’approvvigionamento idrico della Val d’Enza, nel versante reggiano e in quello parmense".

È intervenuto anche il sindaco di Vetto, Ruffini: "Ringrazio Regione e Consorzi di Bonifica per il lavoro e l’impegno che metteranno nell’iter di fattibilità e poi di progettazione di questa importante opera idrica per il territorio reggiano di pianura e per quello montano. Il comune di Vetto è particolarmente interessato al percorso che porterà alla progettazione dell’invaso, che deve tener conto delle caratteristiche del nostro territorio dal punto di vista tecnico, paesaggistico e ambientale e anche di quelle che esprime la nostra comunità. Sarà un percorso condiviso".