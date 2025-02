Diga di Vetto, il piano del governo. Intervento tra le opere prioritarie. La Lega: "Ma non un soldo in più"

La diga di Vetto è stata inserita nel ‘Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi)’, adottato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, alla Camera. Nell’atto, a prima firma della deputata parmigiana Laura Cavandoli (Lega), si chiedeva di verificare lo stato di progettazione dell’opera, in capo all’Autorità distrettuale di bacino del Po, che ha chiesto lo stanziamento di nuove risorse per completare entro novembre il documento preliminare di fattibilità tecnico ed economica dell’invaso sul fiume Enza. Il ministro tuttavia ha spiegato: "L’iter di realizzazione dell’opera è a uno stadio che non vede ancora il ‘Mase’ rivestire un ruolo proattivo. Il ministero svolge compiti di controllo e di vigilanza sulle autorità di bacino, compresa l’Autorità del Po. Che, tuttavia, nel caso di specie, è stata individuata quale soggetto attuatore di un investimento intestato al Mit e a valere su risorse attribuite alla gestione del medesimo dicastero". Per cui, "nell’ambito dell’azione di controllo e di vigilanza sull’operato delle Autorità di bacino, le strutture competenti del Mase si informano periodicamente sulle attività poste in essere, fornendo altresì, ogni impulso" di competenza. Dunque, "resta fermo l’impegno del Mase, nei limiti delle proprie attribuzioni", ha concluso Pichetto Fratin.

La Lega dice intanto ‘no’ all’eventuale stanziamento di nuove risorse chiesto dall’Autorità di bacino del Po per completare la progettazione della diga di Vetto. Lo si evince da un’interrogazione della stessa parlamentare Cavandoli. Il ministro Matteo Salvini aveva ribadito nei giorni scorsi che i soldi necessari fossero già stati erogati.