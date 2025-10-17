Diga di Vetto, il piano della bonifica. Invaso da 86 milioni di metri cubi: "Una risposta tecnica alla siccità"

Luce verde alla Diga di Vetto. Esistono le "condizioni tecniche, economiche e di sostenibilità ambientale" per la realizzazione di un invaso del costo di 519 milioni di euro e di "oltre 86 milioni di metri cubi d’acqua" lungo il corso dell’Enza in corrispondenza della Stretta di Vetto, tra i territori comunali di Vetto e di Neviano degli Arduini (Parma). Questa soluzione è stata ritenuta la più idonea rispetto alle alternative progettuali che prevedevano due invasi sugli affluenti Lonza e Bardea e uno alla stretta delle Gazze.

Lo si legge nero su bianco del DocFap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto su mandato della Bonifica dell’Emilia Centrale e della Bonifica parmense, ufficialmente approvato nelle scorse ore al termine di lunghe e approfondite analisi svolte a partire da un quadro di esigenze delineato dagli enti pubblici, in cui erano individuati gli obiettivi da perseguire ed i fabbisogni da soddisfare.

Ora il dossier passa nelle mani del Commissario straordinario Stefano Orlandini, professore ordinario di Costruzioni idrauliche presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Unimore, nominato dal Ministero delle Infrastrutture per accelerare i tempi dell’opera congelata negli anni ‘80. Seguirà infine la stesura del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), finanziato per 3,2 milioni di euro dal Governo Draghi, risorse confermate anche dal Governo Meloni.

La soluzione individuata dal DocFap – già stata anticipata ai primi di settembre – scontenta gli ambientalisti contrari all’invaso, ma anche i Pro-Diga non possono dirsi soddisfatti fino in fondo: l’invaso è previsto con una capacità complessiva di oltre 86 milioni di metri cubi d’acqua (di cui più di 70 regolabili ai fini irrigui, potabili, industriali), a fronte di richieste che si erano spinte a quantificare la capacità in minimo 150.

La previsione del DocFap, comunque, è stata sviluppata rispetto alle normative relative al deflusso minimo, cioè all’acqua che deve essere rilasciata per non far seccare l’Enza a valle e provocare disastri ecologici. Il quadro è ancora passibile di modifiche da parte del Commissario e sarà oggetto di dibattito pubblico.

"Noi ci saremo per fare in modo di elevare il quantitativo: quello indicato non è sufficiente per il futuro e per tutti gli usi plurimi", promettono i ’dighisti’, ricordando che negli anni ’80 fu un ministro dei Verdi, Carlo Ripa di Meana, a iniziare i lavori (poi sospesi) indicando un fabbisogno idrico di almeno 175 milioni.

Iren, d’altronde, attualmente preleva dalle falde ogni mese 8-10 milioni di metri cubi d’acqua. Tra i due litiganti, chi gongola è Lorenzo Catellani, eletto presidente del Consorzio con sede a Reggio 4 gennaio 2024, con l’invaso come priorità di mandato, e che già dai primi giorni di insediamento dovette occuparsi dell’appalto del DocFap, il cui iter era iniziato nell’autunno 2023.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato fondamentale – dichiara –. La realizzazione dell’invaso non è solo una risposta tecnica alla siccità, ma è un atto di responsabilità verso le future generazioni". E aggiunge: "Si è formalmente chiusa la prima e complessa fase progettuale di un’opera strategica e vitale per il futuro idrico del nostro territorio. Il traguardo è il frutto di un lavoro rigoroso e di una forte sinergia tra enti". E ricorda il "fondamentale impegno economico congiunto dei Consorzi e della Regione, segnale chiaro dell’importanza che questa infrastruttura riveste per la sicurezza idraulica e l’approvvigionamento delle nostre comunità e del settore agricolo".

La sua corrispettiva alla Bonifica Parmense, Francesca Mantelli, aggiunge: "Auspichiamo che questo passaggio dell’iter rappresenti davvero un nuovo e prezioso inizio in grado di dare finalmente alla Val d’Enza una risposta concreta in termini di approvvigionamento costante della risorsa idrica che questo territorio attende ormai da troppo tempo".

Il DocFap è stato finanziato dalla Regione (300mila euro) insieme alle due bonifiche(200mila euro), e la sua consegna era prevista per maggio. È stato redatto dalla cordata capeggiata dalla C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati srl di Chieti, composta da numerosi altri operatori specializzati. Consegnato nei giorni scorsi, è poi stato sottoposto a check dai tecnici delle due Bonifiche e dei vari enti coinvolti; il Responsabile del procedimento e coordinatore è l’ingegner Pietro Torri, della Bonifica dell’Emilia Centrale.