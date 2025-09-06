Diga di Vetto, il pressing: "Ideologie ambientaliste non fermino il progetto"

Sulla diga di Vetto il centrodestra regionale invita la maggioranza a isolare l’alleato Avs, appellandosi direttamente al governatore Michele de Pascale. Piovono critiche su Paolo Burani, consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra che ha polemizzato sul progetto dell’infrastruttura, sostenuto anche dal resto della sua coalizione. Burani ha ribadito la contrarietà al progetto, il cui iter ha fatto un passo in avanti con la redazione del Doc.Fap, cioè lo studio di fattibilità consegnato il 31 agosto al Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale nel quale si attesta che "sussistono le condizioni tecniche ed economiche" per realizzarlo.

In attesa che il documento sia vagliato dal commissario straordinario Stefano Orlandini, professore di Unimore scelto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, Elena Ugolini e Marco Mastacchi, rispettivamente capogruppo e consigliere regionale di Rete Civica, rimarcano i possibili vantaggi: "La diga di Vetto è un’infrastruttura strategica – scrivono –. Garantirebbe acqua potabile e priva di nitrati per migliaia di cittadini, risponderebbe alle esigenze irrigue dei terreni agricoli, laminerebbe le piene e rilascerebbe acqua nei periodi di siccità, contribuendo a stabilizzare versanti soggetti a frane. Se fosse già stata realizzata, eventi come l’alluvione che devastò Lentigione nel 2017 avrebbero potuto avere conseguenze ben diverse. Permetterebbe inoltre di produrre energia rinnovabile con una centrale idroelettrica stimata in oltre 100 milioni di kWh l’anno, coprendo il fabbisogno della Val d’Enza". Poi l’attacco politico: "Speriamo che l’ideologia ambientalista non blocchi di nuovo la costruzione della diga, andando contro il benessere della comunità e dell’ambiente. Vorrebbe dire tornare indietro al 1989, quando fu bloccata mentre in Romagna si costruiva quella di Ridracoli".

"Quanto affermato da Avs è una bugia: è proprio questa l’opera di cui hanno bisogno i territori – aggiungono –. È disonesto definirla ’un’infrastruttura mastodontica’: al di sotto di quella soglia non ci sarebbero tali vantaggi. E nel mondo si costruiscono dighe che hanno una capacità invasabile da miliardi di metri cubi d’acqua. Quella di Vetto, invece, nella migliore della ipotesi accoglierà 150 milioni di metri cubi d’acqua, cui sommare altri 30 di laminazione".

Si insinua nella crepa in seno al centrosinistra il consigliere regionale Pietro Vignali, ex sindaco di Parma e ora presidente del gruppo di Forza Italia: "Il problema rimane all’interno della Regione perché una parte della maggioranza continua contro ogni logica a insistere per non farla realizzare. Ora anche il Doc.Fap, commissionato con soldi per buona parte della Regione, attesta che è la diga in quel preciso luogo la migliore soluzione per dare acqua e proteggere i territori a cavallo dell’Enza". Pure lui polemizza con Burani: "Avs chiede di riaprire un dibattito pubblico e aperto, che ha avuto un esito chiaro e non più confutabile, solo per dilazionare i tempi e intralciare l’iter. Spero che de Pascale, che ha tenuto per sé la delega per le opere idrauliche, non rimanga ostaggio di questi ambientalisti estremi".

Alessandra Codeluppi