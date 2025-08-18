Diga di Vetto: il raduno: "Trentasei anni fa il ’No’ che decretò il disastro"

Il 16 agosto del 1989, 36 anni fa, si bloccarono i lavori per la costruzione della Diga di Vetto, lavori che non vennero "mai ripresi, nonostante il Consorzio delle Bonificazioni Reggiane Bentivoglio avesse già consegnato tutta la documentazione a lui richiesta, compreso la Valutazione di Impatto Ambientale". Così vari esponenti dell’Italia del fare si sono ritrovati sabato sui resti della diga "per commemorare al suono dell’inno nazionale" lo stop all’intervento.

"Quei resti in calcestruzzo su cui il 16 agosto 2025 sventolava la Bandiera Tricolore – scrive Lino Franzini presidente del Comitato a sostegno dell’invaso – sono la chiara dimostrazione che da vari decenni su questi territori, come in tutto l’Appennino Reggiano, l’Italia del ’no’ a tutto, sostenuta dal potere politico regionale, si è sempre opposta a qualsiasi infrastruttura che avrebbe cambiato il destino di questo Appennino, evitando milioni di euro di danni da esondazioni".

Quelli riunitisi sabato, riferisce Franzini, sono "uomini e donne che non possono più tacere di fronte all’abbandono e al dissesto del territorio montano e ai danni e alle vittime dovute alle recenti esondazioni che hanno colpito questa regione, in particolare la Romagna", mentre "opere come la Diga di Vetto che eviterebbero qualsiasi esondazione a Valle e che garantirebbero, anche all’uomo, di restare su questi territori montani a presiederlo".

"Con la scusa di tutelare l’ambiente, l’Appennino reggiano si è ridotto a terra di soli lupi e cinghiali, dimenticando che il vero custode dell’ambiente è l’uomo" continua il presidente, citando le ragioni per cui a Vetto nel 1989 si diceva ’no’ alla Diga: "Per tutelare le lontre – spiega – quando in Abruzzo la Diga di Penne, identica a quella di Vetto, è dedicata ad allevamento Nazionale delle lontre. Questo a dimostrazione che l’ignoranza non ha limiti".

Purtroppo "le ideologie la fanno da padrone – ribadisce – ma ora siamo al capolinea, o si cambia o si muore. Ci auguriamo che la nuova amministrazione regionale presieduta dal dottor de Pascale comprenda i danni causati dal ’no’ a tutto e decida di invertire la rotta. Se così non fosse chi abita su queste terre montane, gli agricoltori e i cittadini di Montecchio, Sant’Ilario e altri, si allontanino dall’Enza. I cambiamenti climatici non avranno pietà di nessuno".

"Un aiuto a cambiare le cose – conclude Franzini – potrebbe arrivare dal nuovo commissario nazionale, Stefano Orlandini. Un tecnico di buon senso e di notevole esperienza, che comprenderà che l’acqua buona dell’Enza non può finire a Po, per poi pompare quella del Po verso monte e irrigare ciò che troviamo sulle nostre tavole", spendendo tra l’altro in questo modo "milioni di euro di energia" per acqua che alla fine sarebbe "altamente inquinata".