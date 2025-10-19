Diga di Vetto: il summit tecnico

Le Bonifiche di Reggio e di Parma hanno presentato lo studio DocFap della diga sull’Enza alle giunte dei comuni interessati dalla realizzazione dell’invaso, Vetto e Neviano degli Arduini, riunite in seduta congiunta. I due Consorzi si sono occupati dell’iter di redazione del Documento delle alternative progettuali dell’invaso, che si è concluso nei giorni scorsi con la consegna dello studio al Commissario straordinario del Governo Stefano Orlandini. Prima si è svolto un sopralluogo degli amministratori nelle aree interessate insieme al commissario, poi l’incontro divulgativo a cui ha preso parte lo stesso professor Orlandini. Erano presenti anche i vertici dei due enti consortili: il presidente dell’Emilia Centrale Lorenzo Catellani e la presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli, oltre ai tecnici Pietro Torri (responsabile unico del progetto Emilia Centrale) e Fabrizio Useri (direttore generale Bonifica parmense), oltre ai sindaci di Vetto Fabio Ruffini e di Neviano Raffaella Devincenzi. Entrambi i sindaci hanno manifestato "La chiara volontà di collaborare fattivamente al buon andamento del percorso successivo" che lo stesso Commissario ha illustrato. Ruffini e Devincenzi hanno sottolineato come sia "proficuo rendere informata e partecipe la comunità sugli sviluppi di un progetto storico di questa portata".

Il DocFap, caratterizzato da analisi tecniche approfondite, indica un invaso con una "capacità complessiva di oltre 86 milioni di metri cubi di acqua, di cui più di 70 milioni di metri cubi regolabili ai fini irrigui, potabili, industriali e del rispetto delle normative relative al deflusso minimo". Il costo complessivo dell’opera è stato stimato in 519 milioni di euro. La strada per arrivare al Progetto esecutivo è ancora lunga: le valutazioni del DocFap infatti potranno essere modificate durante il dibattito pubblico e dagli input che darà il Commissario. E mai come in questo caso gli avverbi hanno un valore essenziale: "oltre 86 milioni" può significare anche un’opera che abbia le caratteristiche auspicate dai Pro-Diga, che ritengono che il bacino ideale debba contenere 150 milioni di metri cubi. La conformazione orografica della Stretta di Vetto lo consentirebbe, come emerse in passato dalle analisi dello Studio Marcello, dello studio D’Apollonia e dell’Ismes di Bergamo. Per i pro-diga gli 86 milioni "possono soddisfare i bisogni idropotabili delle due province ma non possono dare un contributo significativo alla sostenibilità delle nostre filiere agro-industriali". Non solo: "Un lago da 86 milioni non consente per esempio le irrigazioni di soccorso necessarie nei prossimi periodi di siccità; certe filiere agricole dovranno essere abbandonate con le relative conseguenze industriali" e "si sprecherebbe l’occasione di avere una fonte di energia pulita rinnovabile e sostenibile in grado di soddisfare i bisogni di tutta la Val d’Enza fino al fiume Po".

Francesca Chilloni