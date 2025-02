Diga di Vetto. La progettazione avrà un commissario voluto dal governo

Anche la progettazione della Diga di Vetto avrà il suo commissario straordinario nominato dal governo. La svolta è messa nero su bianco su uno degli emendamenti al testo del rinnovato decreto legge ‘Pnrr’, in discussione in questo periodo alle Camere e che dovrebbe essere convertito almeno tra un paio di settimane. Il dettato sul commissario anche per il problematico ‘invaso dell’Enza’ (c’è a chi piace chiamarlo anche così) è stato inserito quasi sul gong finale per gli emendamenti due sere fa. Adesso, si tratterà di aspettare un paio di settimane per capire chi verrà nominato. Questa la dicitura testuale: "Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della Diga di Vetto, e assicurare la tempestiva realizzazione dell’opera, con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti", di concerto con il Mef, "da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione della legge, è nominato un commissario". Detto ruolo "può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali interessate".

Uno schema che potrebbe ricalcare quello già adottato con il generale Figliuolo per l’alluvione emiliano-romagnola. E, forse, siamo davanti a un nuovo round del latente ring politico tra Roma e l’Emilia-Romagna, dopo i recenti, ripetuti inviti ad accelerare sull’invaso. Il parlamentare Gianluca Vinci: "Un qualcosa di meraviglioso per il nostro territorio – spiega il deputato di FdI –, purtroppo il progetto è fermo dal 1989. Perché le amministrazioni locali, dalla Regione fino all’autorità di bacino del Po, per questione politiche l’hanno sempre bloccato. A questo punto il governo riuscirà a vincere l’ostruzionismo e a procedere con un’opera chiesta dalle associazioni e dalle categorie, riusciremo finalmente ad andare oltre. Gli studi in corso servono anche a capire se può esserci l’interesse privato a finanziare l’opera con l’idroelettrico. Ipotesi – affonda Vinci – sulla quale il Pd è storicamente in diasaccordo. E un commissario metterebbe anche fine all’inutile querelle se serva una diga grande o piccola. Noi come FdI siamo rimasti volutamente fuori da quel dibattito, ora con un commissario si torna ad avere libertà senza condizionamenti politici". D’accordo Alessandro Aragona: "Accolgo con grande favore quest’idea, come Fratelli d’Italia – spiega il consigliere regionale – auspichiamo che si acceleri e lo diciamo da tempo, l’iter è stato rallentato per decenni per mancanza di visione e condizionamenti politici. Più poteri e più risorse daranno una svolta, la diga riguarda il tema della sicurezza alimentare, dell’acqua pulita che va sulle nostre tavole, della lotta alla siccità e al dissesto idrogeologico. Residenti e agricoltori ce lo chiedono di continuo". Secco ‘no’ di Avs al commissario. "Un’operazione che interviene a gamba tesa su un iter già avviato, con l’affidamento dello studio di fattibilità delle alternative progettuali, esautorando di fatto dalle loro funzioni la Regione, l’Autorità distrettuale di bacino del fiume Po e il Consorzio della bonifica dell’Emilia Centrale, che ha appaltato lo studio", spiegano i consiglieri regionali Burani, Larghetti e Trande.