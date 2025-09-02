Diga di Vetto, l’iter avanza: "Presto sapremo dove sarà. E la portata dell’invaso"

Conto alla rovescia per la consegna del documento di fattibilità progettuale – il famoso Docfap – che segna la prima fase di progettazione dell’invaso della Val d’Enza. Nel frattempo continuano i lavori del Consorzio di bonifica centrale sulle reti e per il risparmio idrico a scopi irrigui in provincia e nel confine tra Reggio e Parma, in una delle zone più a rischio siccità del territorio. L’assessore regionale all’agricoltura, lo scandianese Alessio Mammi, fa il punto della situazione, e snocciola le importanti novità

Assessore Mammi, ci siamo. Quando verrà consegnato il primo documento di progettazione? Possiamo davvero contare sul fatto che stavolta si realizzi la diga?

"Il Docfap verrà consegnato a giorni e dovrà dirci esattamente dove bisogna collocare l’invaso e quanto sarà la sua portata d’acqua. A quello farà seguito il ’Progetto di fattibilità tecnico economica’ che segna la chiusura della prima progettazione, così come stabilito dal Codice degli appalti voluto dal Governo nel 2023. Dopo il Docfap e il Pfte dovrà essere poi predisposto il progetto esecutivo. Chiederò al Commissario, dopo la presentazione del Docfap, di individuare fin da subito le risorse necessarie per le successive progettazioni e se è possibile semplificare i procedimenti, per accelerare. Nel frattempo non ci fermiamo e stiamo continuando a lavorare sul territorio per migliorare l’efficienza delle reti. Dobbiamo anche aumentare la capacità di accumulo dell’acqua: ci sono fuori nostri bandi per 20 milioni di euro, per realizzare laghi a disposizione delle aziende agricole".

Siete pronti a collaborare con il nuovo Commissario alla diga, il prof. Orlandini?

"Avevamo chiesto un coinvolgimento nella scelta che purtroppo non c’è stato. Ma come stiamo collaborando con tutti i commissari nominati dal Governo, opereremo in modo costruttivo anche con il Commissario Orlandini per risolvere problemi e portare risultati. L’importante ora è coinvolgere i territori e le comunità, in un rapporto stretto con le Bonifiche e il mondo agricolo. Si tratta di un’opera strategica e abbiamo bisogno di semplificare i passaggi e fare l’opera migliore possibile da ogni punto di vista. Come è noto, sono da tempo a favore, poi ci saranno anche altri contrari al progetto. L’importante è non interrompere il percorso avviato in questi due anni, perché si perderebbe altro tempo".

Tutta questa premura di concludere la progettazione ha fatto i conti con le risorse? Ci sono?

"Se tra qualche giorno avremo il Docfap è perché Regione Emilia-Romagna e i Consorzi di Bonifica di Reggio e Parma lo hanno finanziato per 500 mila euro. Il Governo Draghi nel ’22 mise 3,2 milioni di euro per la seconda fase della progettazione, cioè il Pfte, e noi indicammo l’invaso in val d’Enza come l’opera prioritaria a livello regionale. Queste risorse non basteranno per tutto il Pfte alla luce delle nuove norme del codice appalti: ne serviranno altre che mi auguro il Commissario ed il Governo stanzino subito".

Chi beneficerà del risparmio idrico e irriguo?

"Accumulare l’acqua quando c’è per usarla nei periodi di siccità è decisivo, è la resilienza al cambiamento climatico. Dobbiamo ridurre le emissioni e contrastare il surriscaldamento globale, negarlo è miope e fuori dalla realtà. Il 40% delle risorse che distribuiamo all’agricoltura va in questa direzione. Nel contempo occorre realizzare opere utili ad affrontare le emergenze. Dopo due anni di siccità nel 2023 sono arrivate le alluvioni, in poche ora cade l’acqua di un semestre. Per questo occorre lavorare per efficienza nelle reti, utilizzo preciso e puntuale, risparmio idrico e aumento della capacità di invaso. Una strategia sull’acqua che va portata avanti insieme, per salvare una risorsa preziosa all’ambiente e alle attività umane fondamentali come l’agricoltura, cioè la produzione di cibo".

Nel frattempo su cosa si sta lavorando?

"In provincia di Reggio il Consorzio di Bonifica si sta concentrando su due opere importantissime: sulla cassa di espansione del cavo Bondeno a Novellara che serve un comprensorio irriguo di circa 10 mila ettari e vale 10 milioni, e sulla traversa dell’Enza a Cerezzola che vale 16 milioni, sarà utile per l’efficientamento idrico e dotata di un sistema tecnologico di paratoie che può essere attivato in tempi molto brevi, per garantire la sicurezza della strada provinciale che porta verso Vetto e corre parallela al torrente".

red.cro.