Diga di Vetto, nominato il commissario

Stefano Orlandini, docente di Costruzioni idrauliche all’Università di Modena e Reggio Emilia, è stato nominato commissario straordinario per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, opera attesa da anni per risolvere il problema della siccità in val d’Enza, a cavallo delle province di Parma e Reggio Emilia. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato lo schema di decreto. La progettazione della diga è in capo all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e prevede in particolare due fasi. Primo step entro dicembre.