"Diga di Vetto, ora ci siamo"

Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale FI, esprime "soddisfazione per la nomina del professor Stefano Orlandini a commissario per la diga di Vetto. Ringraziamo il governo e il ministro Salvini per aver scelto una figura di alto profilo. L’opera è fondamentale per la regimazione del fiume Enza e per garantire acqua durante l’estate e nei periodi di siccità. La disponibilità di acqua pulita è vitale per le produzioni agroalimentari di Reggio e Parma. Finalmente un governo rilancia concretamente un progetto strategico per il territorio, assicurando acqua di qualità per le coltivazioni foraggere, base dell’alimentazione degli animali destinati alla produzione del Re dei formaggi".