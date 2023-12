"Diga di Vetto, positivo l’impegno del governo"

Diga di Vetto, la Camera ieri ha approvato un ordine del giorno - prima firmataria la deputata leghista Laura Cavandoli, di Parma - che impegna il governo Meloni "a monitorare tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione" del "bacino a scopi multipli che dovrà consentire di soddisfare i fabbisogni idrici del territorio nelle province di Reggio e Parma". La parlamentare ritiene molto positivo che l’esecutivo "abbia sottolineato la priorità e la necessità di questo intervento per il territorio, e che la diga abbia dimensioni rilevanti, ottimizzando e massimizzando i volumi da invasare, ‘in modo da garantire le esigenze irrigue, idropotabili e industriali senza deficit’. Una risposta importante, concreta, sostenuta dal Mit di Matteo Salvini, e che dimostra la grande attenzione della Lega alle esigenze fondamentali del territorio per le sue attività produttive e per i cittadini".

Nella storia infinita della diga, iniziata 150 anni fa, siamo in una fase molto delicata. Dopo l’interruzione il 16 agosto 1989 della costruzione dello zoccolo in cemento armato che costituiva la base dello sbarramento (il "taglione"), è la prima volta che si è davvero vicini a riprendere i lavori. È stato pubblicata il 13 dicembre sulla Gazzetta ufficiale il bando predisposto dalla Bonifica dell’Emilia Centrale per selezionare un soggetto che rediga il "Documento di fattibilità alternative progettuali", atto preliminare alla progettazione vera e propria.

f. c.