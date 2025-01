Diga di Vetto, priorità per Salvini: "Entro febbraio voglio i progetti"

Una nota stringata, un invito a fare in fretta, una nuova data. Il Ministero delle infrastrutture ha diffuso ieri un comunicato molto sintetico sulla diga di Vetto, opera incompiuta di cui si discute da prima dell’Unità d’Italia: "il vicepremier e ministro Matteo Salvini – si legge – ha fatto oggi una riunione interna per verificare lo stato della progettazione della diga di Vetto, Reggio Emilia, intervento tra i più prioritari per la resilienza idrica. L‘indirizzo fornito è che non si può più attendere oltre: entro il mese di febbraio Salvini auspica sia conclusa la fase progettuale e sia presentata al Mit".

Insomma, non è più tempo di attendere.

Durante l’ultima campagna elettorale per le regionali molto si è parlato dell’invaso di Vetto, i cui lavori – ricordiamo – furono avviati e sospesi pochi mesi dopo, nel 1989, sotto la spinta dei movimenti ambientalisti. Da allora resta solo parte del basamento (il ’taglione’) ormai sbrecciato.

Ma l’iter progettuale della diga a che punto è?

Nell’agosto scorso l’Autorità Distrettuale del fiume Po ha ribadito che i soggetti attuatori – i consorzi di Bonifica Emilia Centrale e Parmense – hanno affidato, dopo la prevista gara, il Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali). Per la diga di Vetto a una cordata capitanata da una ditta di Chieti, cui era stato dato tempo fino a giugno 2025 per consegnarlo.

Una data importante. Da giugno in poi – secondo il cronoprogramma – si dovrà passare alla seconda fase, quella del Progetto di fattibilità tecnico-economica.

Adesso l’accelerazione richiesta dal ministro, che entro febbraio vuole vedere i progetti sul suo tavolo.

L’Autorità distrettuale del Po nei mesi scorsi si era detta pienamente fiduciosa sul rispetto dei tempi, anche in ragione del fatto che il governo considera quest’opera prioritaria per la regimentazione delle acque, trattenendole quando rappresentano una minaccia per i centri abitati e rilasciandole quando servono alle coltivazioni di foraggio per la filiera del Parmigiano Reggiano.

Il segretario generale dell’Autorità, Alessandro Bratti, sui tempi si era detto fiducioso: "Nonostante i ritardi iniziali che si erano accumulati nella fase di trasferimento delle somme per la progettazione delle opere strategiche dal Ministero delle Infrastrutture all’Autorità di Distretto, le procedure ora procedono speditamente. Gli studi preliminari saranno condivisi con le popolazioni interessate o attraverso i Contratti di Fiume o altre forme di coinvolgimento".