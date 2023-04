Diga di Vetto protagonista in tivù tra gli esempi di opere non fatte

I pro-diga che ribadiscono la necessità di realizzare un grande invaso da almeno 100 milioni di metri cubi di acqua a Vetto secondo quando previsto dal Progetto Marcello (con gli opportuni aggiornamenti); gli ambientalisti rappresentati da Duilio Cangiari e Luciano Gobbi che alzano le barricate, raccontano della delicatezza dell’ecosistema del torrente Enza; un imbarazzato sindaco Fabio Ruffini che dice sì alla diga in funzione anti-crisi idrica ma "con le opportune valutazioni ambientali"; Regione e autorità preposte al controllogestione delle acque non pervenute (o non intervistate?).

È il quadro che è stato descritto ieri mattina su La7 nel programma di Myrta Merlino "L’aria che fa", dedicato al nuovo Codice degli appalti, all’odissea tragicomica delle grandi opere e alle opere incompiute dell’Italia del "nimby" e del "no a tutto". Paradossalmente la conduttrice e molti degli ospiti hanno criticato aspramente l’azione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma tutti si sono trovati concordi nel affermare l’assurdità di aver bloccato la diga: progetto utile alla collettività (quello redatto dal maggior ingegnere idraulico del secondo ‘900) congelato per le proteste ambientaliste a pochi mesi dall’apertura del cantiere nell’agosto 1989, con il richiamo alla presenza di lontre (mai viste) nell’alto corso dell’Enza.

Non solo: dopo aver dissertato di altri tormentoni come il Ponte sullo stretto e le autostrade (mai completate) del Sud, dopo aver mandato in onda servizi su opere incompiute e relativo spreco di milioni di euro nelle altre regioni, la diga di Vetto iniziata e lasciata nel cassetto per trent’anni è stata presentata dalla Merlino come un vulnus "nella civilissima Emilia-Romagna… la Regione amministrata d’Italia".

Tra gli intervistati Umberto Beltrami (alfiere del Parmigiano-Reggiano Made in Val d’Enza) e l’ex sindaco Lino Franzini, che ha portato il giornalista Danilo Di Trani con il suo staff sul "Taglione", le fondamenta della diga mai realizzata per rispettare l’habitat lontre.

