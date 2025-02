Diga di Vetto, Salvini accelera: "Noi manteniamo la promesse". Pagliani: "Sinistra, basta ostacoli"

Continua a far discutere la politica l’esclusione della Regione dalla nomina del commissario straordinario per la diga di Vetto che sarà nominato dal Governo. Ieri sulla grande opera è tornato a parlare ancora il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che conferma "grande soddisfazione per l’accelerazione di alcuni dossier che riguardano le dighe, in particolare quelle di Vetto in Emilia-Romagna e di Campolattaro in Campania. È la prova che manteniamo la parola data e vogliamo concretizzare i progetti, anche quelli fermi da troppo tempo", ha detto tramite una nota del Mit.

Anche Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia, "approva la scelta di procedere in parlamento con la nomina del commissario per la realizzazione della diga di Vetto. Il fatto che con ritardo infinito si sia compreso che la realizzazione della diga in alta val d‘Enza è una priorità per le produzioni agroalimentari della bassa valle Reggiana e parmigiana dell’Enza oltre al rilancio del crinale montano reggiano non è sufficiente per fidarsi della sinistra che governa la Regione. Tutti gli enti locali hanno responsabilità enormi sui ritardi e gli amministratori e vertici non possono pretendere nulla".

E infine Pagliani respinge le preannunciate barricate del centrosinistra all’opposizione di governo come i deputati dem Andrea Rossi e Ilenia Malavasi che nei giorni scorsi avevano criticato a gran voce la scelta di non interpellare la Regione: "Sarà poi il commissario ad interfacciarsi con la Regione, per ora è fondamentale agire così come i gruppi parlamentari di maggioranza e governo stanno facendo. Adesso però basta ostacoli, la sinistra è solita tagliare fuori gli oppositori snobbando e cassando anche le proposte più intelligenti che provengono da direzioni altre rispetto a quelle di chi gestisce il potere a livello locale".