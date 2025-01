Diga di Vetto, Salvini garantisce: "Le risorse non mancheranno"

"Bisogna accelerare su alcuni interventi a cominciare dalla diga di Vetto". È la categorica affermazione ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini oggi durante una riunione tecnica al ministero per fare il punto sulla situazione idrica, che puntualizza: il dicastero già nel 2023 ha erogato un finanziamento di 2,7 milioni di euro per la progettazione, "non ancora messi a frutto". Una risposta, almeno in teoria, alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che ha ricevuto il mandato di realizzare uno studio di fattibilità sull’invaso di Vetto. L’Autorità non si è tirata indietro di fronte a questo compito, confermando che il progetto dell’opera dell’opera sarà consegnato entro metà del prossimo dicembre. Ma solo "se le risorse stanziate saranno sufficienti". Salvini, dal canto suo, mette in conto "passi in avanti già nelle prossime settimane, senza scuse".

Il dibattito sulla diga iniziata e mai conclusa si è infiammato di nuovo negli ultimi giorni, dopo che il vicepremier ha inquadrato l’intervento tra quelli "prioritari per la resilienza idrica". L‘indirizzo fornito dal vicepremier è che non si può più attendere. L‘auspicio espresso dal ministro è che la fase progettuale, attesa da anni, arrivi a concludersi entro febbraio. L’Autorità ha poi rilanciato, anticipando di un paio di mesi sulla tabella di marcia la possibilità di avere uno studio di fattibilità, ma non senza premesse. O meglio, senza un’unica fondamentale premessa, riguardo le risorse economiche.

Per la diga di Vetto, così come per le altre due opere strategiche di cui l’Autorità sta studiando la realizzazione (un invaso per la valle del Lanzo e un intervento strutturale contro la risalita del cuneo salino nel distretto), sono previste due fasi. La prima per redigere il Docfap (documento fattibilità alternative progettuali), finanziato dalla Regione con 300.000 euro e dai due Consorzi di bonifica “Parmense” e reggiano “Dell’Emilia centrale” per altri 200.000 euro; documento che dovrebbe essere pronto per maggio. Seguirà la progettazione del Pfte, finanziato per 3,2 milioni di euro dal Governo. "I Docfap sono in avanzata fase di sviluppo" dice l’Autorità, ma "conclusa la prima fase sarà necessario poter contare su sufficienti risorse".