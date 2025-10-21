"Diga di Vetto, servirebbe un invaso più grande"

Soddisfazione per il progetto della Diga di Vetto, che entra finalmente nella fase concreta, ma anche la richiesta di un invaso con "capacità minima di 120 milioni di metri cubi, in grado di coprire non solo i fabbisogni irrigui ma anche quelli potabili, industriali e ambientali del nostro territorio, oggi e nel prossimo futuro". Lorenzo Melioli, imprenditore agricolo e responsabile provinciale agricoltura di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito seguito alla consegna al Commissario speciale Stefano Orlandini del DocFap, il documento di analisi preliminare alla progettazione. In esso si indica la fattibilità della diga alla Stretta di Vetto, ed una capacità di "almeno 86 milioni di mc". Ed è proprio sul dimensionamento che ora si sta incendiando la discussione. Melioli sottolinea che dopo quarant’anni di attesa e "dopo approfonditi studi tecnici, è stata riconosciuta l’indiscutibile necessità della realizzazione dell’opera, da sempre sostenuta con forza dal mondo agricolo e imprenditoriale della nostra provincia. Una risposta concreta a bisogni reali e non più rinviabili".

Critica poi fortemente gli esponenti di Europa Verde, contrari all’invaso: "Non si può continuare a negare l’evidenza come per altro ha fatto nuovamente l’assessore Bonvicini. L’acqua è un bene di tutti, non ha colore, va gestita con competenza e responsabilità. È miope chi, sotto l’etichetta di un ambientalismo ideologico, continua a ostacolare un’opera che ha solo ricadute positive per l’ambiente, l’agricoltura, l’economia e la sicurezza delle persone. Un’opera fondamentale non solo per la regimazione delle piene, ma anche per la prevenzione del rischio idrogeologico".

Francesca Chilloni