"Diga di Vetto tra le priorità" L’annuncio del ministro Salvini

La diga di Vetto tra le priorità. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini due giorni fa durante il programma di Bruno Vespa ’Cinque minuti’, in onda subito dopo il Tg1 e visto da milioni di telespettatori. "Siccità spaventosa, voi pensate di fare un Commissario straordinario. Io credo sarà lei", ha detto Vespa, con il ministro che ha risposto: "Servono soldi, poteri speciali. Già in queste settimane noi abbiamo finanziato dighe di cui si parla da una vita, penso alla diga di Vetto sull’Appennino reggiano: 3 milioni per la progettazione. Sbloccato dighe ferme da anni… Quindi se c’è da fare qualcosa, io non mi tiro indietro. L’unica cosa che non posso fare è far piovere". Ha anche mandato un appello agli italiani: "Non sprecate l’acqua che esce dal rubinetto, è oro". Salvini entro un mese dovrebbe essere in visita a Vetto.