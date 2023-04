Diga di Vetto, trent’anni buttati via Mancano ancora gli studi regionali

di Francesca Chilloni

"Nel bacino di utenza potenziale dell’invaso (di Vetto) è riconosciuto un forte deficit idrico per i diversi fabbisogni ed un notevole grado di competitività tra i diversi utenti… e vaste aree del medesimo… sono caratterizzate da problemi di qualità connessi con la contaminazione da nitrati ed altri inquinanti delle falde dell’alta pianura e con la scadente qualità naturale di quelle di bassa pianura".

Parole che sembrano scritte oggi, ma che si leggono nella Risoluzione dell’Autorità di Bacino del Po del 5 novembre 1991 allegata alla documentazione che venne analizzata dal Ministero dell’Ambiente per dare il via libera alla costruzione della diga. Sono passati oltre trent’anni ma la situazione idrica è peggiorata ma assai poco si è fatto per sopperire al deficit, e per evitare che gli usi civili siano in concorrenza con quelli agricoli ed industriali.

La siccità legata ai cambiamenti climatici oggi attanaglia la Food Valley dell’Enza, con l’agricoltura (il "settore primario") che subisce direttamente gli effetti di inverni caldi seguiti da gelate come quelle delle scorse notti; precipitazioni piovose concentrate in pochi devastanti eventi; estati con temperature che fanno sballare le serie annuali delle rilevazioni termiche. Il clima è cambiato più velocemente di quanto la politica e i riti burocratici abbiano potuto immaginare. Ed ora, con la prospettiva dell’estate più torrida di sempre, servono risposte immediate.

In attesa della realizzazione della Diga di Vetto: qualora oggi venisse scavata la prima trincea, l’opera non sarebbe ultimata prima di 5-6 anni.

Ma perché il 16 agosto 1989 un decreto del Ministero sospese i lavori del "taglione" e venne congelata per trent’anni la costruzione dello sbarramento? Colonie di lontre e un ecosistema fiabesco da conservare? No, il Ministero dell’Ambiente fece valutazioni di impatto e richieste molto precise su cosa fosse necessario realizzare prima dell’invaso sull’Enza: ad esempio, consolidare le frane lungo il corso del torrente per evitare un potenziale effetto Vajont. Fu fatto? No. Il Progetto Marcello è sul piano ingenieristico (come sostengono i pro-diga) sostanzialmente perfetto: sbarramento "in materiali sciolti" alla stretta tra Vetto e Ramiseto nel reggiano e Palanzano e Neviano nel parmense; altezza della diga 83 metri; volume invasato 102 milioni di metri cubi di acqua.

Il via libera c’era a condizione che "sia definito, da parte dell’Autorità di Bacino e della Regione Emilia-Romagna un programma organico di interventi tecnici e di misure amministrative e gestionali che, tenuto conto delle dimensioni dell’invaso e dei suoi complessivi aspetti ambientali, assicuri gli usi plurimi della risorsa".

Si domandava anche che fosse "approfondita l’analisi del comparto idrogeologico allo scopo di predisporre il progetto per la stabilizzazione dei più rilevanti sistemi franosi in atto direttamente interessati dalla realizzazione dell’invaso".

Un’altra condizione era che venissero determinate le "modalità di rilasci idrici a valle dello sbarramento sulla base di uno specifico studio, sia altresì definito il sistema degli interventi necessari a portare le acque ad un appropriato livello di qualità in rapporto agli usi previsti".

Vi era infatti anche un progetto di centrale idroelettrica, ma si voleva evitare la "messa a secco di un tratto fluviale di 3 km circa" a valle.

Inoltre il Ministero domandava che venisse "predisposto un progetto di inserimento ambientale con riferimento alla mitigazione degli impatti fisici sull’ecosistema e sul paesaggio".

Si doveva anche stilare un piano di monitoraggio delle "criticità indotte dall’opera, individuando le responsabilità, i modi e le risorse necessarie" e che venisse definita la durata dei "lavori necessari all’invaso ed alla sua piena funzionalità sulla base di un piano di reperimento di risorse finanziarie certo".

Infine si prescrivevano le modalità con cui compilare i documenti tecnici contrattuali.

In trent’anni nulla si è mosso, e l’estate più calda di sempre inizierà il 21 giugno.